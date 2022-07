Ayuntamiento de Jaén reprocha a Comercio Jaén sus "falacias" sobre venta ambulante y Mercadillo Nocturno de los Martes

JAÉN, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Mercados, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Jaén recrimina al portavoz de Comercio Jaén "las falacias vertidas sobre la organización" de la venta ambulante y la puesta en marcha de "El Mercadillo Nocturno de los Martes".

La primera teniente de alcalde y edil de esta Concejalía, María Orozco, ha afeado, en un comunicado, "la actitud siempre en contra y en negativo del representante de esta federación de comercio de la capital que desmerece a quienes representa y al que le pedimos que aunque no esté de acuerdo con nuestras líneas de trabajo o proyectos y que, libremente puede expresar su desacuerdo, sea más pulcro, decoroso, respetuoso y profesional a la hora de hacerlo, no solo con las personas que trabajan en esta concejalía si no con la información y las normas a las que en su comunicado se refiere".

Ha confiado en que desde la portavocía de esta federación "se recapacite y se calmen los ánimos por el bien de todos, ya que no es de recibo que una actividad con tanta repercusión y que ha dado mucha vida a la tarde del martes en el centro se vilipendie de esta manera pública por una motivación personal en contra de mi persona".

"Jaén, su comercio, en todas sus variantes, merece mayor respeto público que el que se está mostrando a través de comunicados como el de Comercio Jaén. Existen otros colectivos y asociaciones que nos han felicitado por la iniciativa, creemos que el representante de Comercio Jaén debe de hacer un ejercicio de paciencia y de contención a la hora de usar la federación para expresar sus desavenencias personales con esta concejalía", ha afirmado Orozco.

Ha pedido al portavoz que "lea sin prisa la ordenanza de venta ambulantes, varias veces hasta que la entienda porque quiero pensar que sus declaraciones obedecen a que no ha entendido lo le lee".