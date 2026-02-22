El Ayuntamiento de Jaén retoma la plantación de invierno, alterada por el último temporal

Imágen de un trabajador del CEE de Jaén, replantando flores de temporada. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Centro Especial de Empleo (CEE), del Ayuntamiento de Jaén han retomado las labores de embellecimiento y ornamentación urbana con flores y plantas de la temporada de invierno, retrasada por las últimas lluvias.

El concejal de Medio Ambiente y del Centro Especial de Empleo, José María Cano, ha subrayado en una nota la importancia de esta campaña de plantación, que permite mantener zonas verdes, jardines y espacios públicos en "óptimas condiciones" durante los meses más fríos. "Aunque las condiciones climatológicas han retrasado el calendario previsto, ya estamos trabajando para que la ciudad recupere su color y su atractivo", ha señalado.

Una parte fundamental de las plantas procede del vivero municipal de Vaciacostales. Según ha explicado Cano, "si bien se han adquirido algunas especies concretas, como petunias y surfinias, la mayor parte de las plantas utilizadas como cinerarias, alhelíes o violas, se han cultivado en nuestro propio vivero municipal".

El responsable del CEE ha afirmado que estas acciones no son solo estéticas, mejorando también la calidad de vida de la ciudadanía "aportando color y vida en cada rincón de la ciudad".

En este contexto, el vivero municipal desempeña "un papel estratégico", según ha señalado. Su actividad permite "un importante ahorro económico para las arcas municipales, al reducir la necesidad de adquirir plantas a proveedores externos, y garantiza además un suministro constante de especies adaptadas al clima local", ha destacado.

Además, el consistorio ha subrayado los "beneficios medioambientales y sociales", así como el valor añadido que -dicen- supone para el funcionamiento del Centro Especial de Empleo y la integración laboral de sus trabajadores.