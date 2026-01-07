Ayuntamiento de Jaén señala la labor permanente para eliminar pintadas y apela al civismo para tener una ciudad cuidada

Un operario municipal trabaja en la eliminación de pintadas. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén "trabaja de manera constante en la eliminación de pintadas en lugares públicos", al tiempo que ha apelado al civismo para mantener la ciudad limpia y cuidada.

Así lo ha indicado este miércoles en una nota el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, quien ha explicado que ese esfuerzo municipal se lleva a cabo durante todo el año con intervenciones reiteradas en diversos enclaves, especialmente donde se producen "con mayor frecuencia grafitis no artísticos y de contenido inapropiado".

"Aunque las actuaciones se realizan de forma continua en toda la ciudad, hay lugares especialmente sensibles que requieren mayor atención, como es el caso de los bajos y los laterales de la fuente de la cúpula del parque del Bulevar, la fuente del lagarto del mismo parque, la Plaza de las Madres de Mayo y el parque canino de esa plaza y diversos muros de solares municipales, entre otros lugares", ha comentado.

El edil ha incidido en que "las pintadas no solo afectan al aspecto estético" de la capital, sino que también dañan lugares públicos de valor paisajístico o patrimonial, por lo que es necesario sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre el daño que causan en el entorno urbano". Ha recordado, además, que "el Ayuntamiento solo puede actuar en espacios públicos, ya que las pintadas en muros privados quedan fuera del alcance municipal".

Padorno ha señalado que, "si cualquier ciudadano detecta a alguien realizando pintadas en espacios públicos, es vital que lo comunique a la Policía Local". "El esfuerzo del Ayuntamiento en este ámbito implica una utilización continua de recursos humanos y materiales que en ocasiones podrían destinarse a otras necesidades de la ciudad", ha añadido.

En este sentido, ha hecho un llamamiento al civismo y ha subrayado que la lucha contra las pintadas "es responsabilidad de todos". "Desde el Ayuntamiento no nos cansaremos de seguir trabajando para mantener Jaén libre de pintadas; un esfuerzo permanente que requiere colaboración de la ciudadanía", ha asegurado el concejal.