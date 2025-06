El Ayuntamiento de Jaén valora las medidas de apoyo económico del Gobierno y pide a la Junta un trato similar

Comparecencia de Julio Millán (c), junto a María Espejo y Francisco Lechuga. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha valorado las últimas medidas del Gobierno de España, que "elevan a 43,1 millones las aportaciones del Estado" en este año, al tiempo que ha pedido a la Junta que ofrezca un trato similar.

En concreto, se ha referido a la nueva medida aprobada esta semana por el Consejo de Ministros, que, mediante un Real Decreto-Ley, se compromete a actualizar las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales de 2025.

Esto supondrá que el Consistorio jiennense tendrá este ejercicio un 13,1 por ciento más de aportaciones del Estado hasta alcanzar los 43,1 millones de euros. Una cuantía que se incorporará al presupuesto que "se presentará al pleno de julio" y que supondría dejar atrás el que se viene prorrogando desde 2017.

Una "buena noticia" que ha celebrado este jueves el alcalde, Julio Millán, en una comparecencia junto a la primera teniente de alcalde y concejala de Presidencia, María Espejo, y el tercer teniente de alcalde y edil del Área Económica, Francisco Lechuga.

El regidor ha resumido la nueva medida, junto a las ya aplicadas en los últimos meses, como "una apuesta decidida del Gobierno de España por ayudar al Ayuntamiento de Jaén", según ha informado la administración local.

"Se produce gracias a los buenos datos que está experimentando la Economía de nuestro país, que se traduce en una mayor disposición económica y en una distribución de esa financiación adicional entre el resto de administraciones del Estado", ha dicho.

Una actuación que también ha aplaudido Espejo: "Verdaderamente el Gobierno central está cumpliendo con las medidas que a nosotros nos prometió", ha dicho en alusión al pacto que permitió la moción de censura de PSOE y JM+ para desalojar de la Alcaldía al PP.

Todo ello, a juicio del alcalde, frente a un gobierno de la Junta de Andalucía "que no atiende a las demandas" que se le vienen haciendo desde hace meses "y que declina aprovechar la quita de deuda de más de 19.000 millones de euros que le ofreció el Ministerio de Hacienda y que, de haber aceptado, podría haber trasladado a los ayuntamientos andaluces y haber supuesto un balón de oxígeno para las arcas municipales".

"Nos parece vergonzoso que haya renunciado a esta financiación que los andaluces y las andaluzas necesitamos; estamos viendo que no tenemos inversiones que hacen falta en nuestros municipios y rechaza esa financiación extraordinaria", ha añadido.

ALIVIO

Por su parte, Lechuga ha relatado que se trata de "una medida que viene a sumarse a otras similares de alivio financiero adoptadas por el Ejecutivo central" en los últimos meses. Ha aludido, por ejemplo, al alivio financiero que ha supuesto incrementar en diez años el plazo de devolución de deuda y que, en el caso del Consistorio jiennense, supone que la cuota anual de estas devoluciones haya pasado de los 14,2 millones el año pasado a los 1,7 millones en este 2025.

A ello ha sumado que el nuevo Plan de Pago a Proveedores, cuyo trámite finaliza para los proveedores municipales este mismo jueves, va a permitir pagar otras 1.706 nuevas facturas y liquidar deuda por valor de 20,8 con las empresas y autónomos que trabajan para este Ayuntamiento".

Por último, Lechuga ha recordado que si en 2024, la liquidación de la PIE de 2022 permitió un saldo positivo a favor del Ayuntamiento de en torno a siete millones de euros, "es más que previsible que este mes de julio podamos incorporar al presupuesto una cantidad similar de la liquidación de la PIE de 2023, una cifra que ayudará considerablemente para que las cuentas municipales en las que venimos trabajando desde el mes de enero puedan aprobarse inicialmente por fin en unas semanas".

El Consistorio pide un trato similar por parte de la Junta de Andalucía. En este sentido, el alcalde ha considerado que la apuesta del Gobierno de España por ayudar al Ayuntamiento "deja aún más en evidencia a la Junta de Andalucía que lejos de seguir el ejemplo, evita siempre que puede cualquier medida que ayude a la mejora económica".

TRANVÍA

Además, ha lamentado que "esto esté ocurriendo con el silencio cómplice del PP" de Jaén, porque, "ante todas estas medidas, están apoyando situaciones como lo que está pasando con el tranvía.

"No solo de la financiación que estamos pagando nosotros y que la Junta ya ha cobrado por otro lado, sino que nos exigen rapidez para presentar unos documentos de retención de créditos de manera urgente para licitar la puesta en marcha y, dos meses después, aún seguimos sin noticia, y ahora, aprueban ellos la modificación de crédito", ha dicho.

Sobre este sistema de transporte, Lechuga ha recordado que "el Ayuntamiento de Jaén mantiene una deuda con la Junta de 13,2 millones de euros". Proceden, de un lado, de su puesta a punto. "Una deuda que ya se está liquidando por parte de la Junta, a razón de casi un millón de euros anuales, en un plazo de diez años, y que hemos pedido por escrito que se amplíe hasta 15 años, una medida que el Gobierno de Juanma Moreno puede llevar sin problemas a cualquier Consejo de Gobierno de los martes", ha recalcado.

Al respecto, ha precisado que la preexplotación del tranvía "la está pagando el Ayuntamiento con esta deuda", y todo ello, pese a que el Gobierno andaluz "está cobrando doble este importe".

"Ya ingresó en la caja única más de 4,6 millones de euros del Estado que destinó una subvención finalista de Fondos Europeos para financiar estas intervenciones en el sistema tranviario, y la Junta nos cobra eso mismo a nosotros por otro lado", ha explicado.

Igual ocurre con expedientes de reintegro de dos subvenciones cuya devolución arrastra este Ayuntamiento y que "la Junta no solo no perdona", sino que "no responde" a la petición para ampliar el plazo de devolución a 15 años para relajar la carga financiera.

FALTA DE COMPROMISO

También ha hablado de la situación del tranvía la primera teniente de alcalde, quien ha lamentado la "falta de compromiso" de la Junta con su puesta funcionamiento y con la capital en general.

"El Ayuntamiento está pagando los 9,3 millones de euros para el tranvía mientras que a la Junta de Andalucía le pedimos que cumpla con sus obligaciones y no lo hace. Desde el equipo de gobierno, y en concreto desde JM+ hemos venido a trabajar para traer inversiones, para traer trenes, para mejorar las instalaciones eléctricas y mientras eso se esté cumpliendo por parte del Gobierno de España, seguiremos apoyando a este equipo de gobierno", ha afirmado.

Tras apuntar que la Junta de Andalucía y el PP se comprometieron a que "a finales de 2024 o principios de 2025" se produciría la puesta en marcha, ha dicho tener la sensación de que quieren "hacer coincidir" ese funcionamiento con las elecciones andaluzas.

A su juicio, por tanto, "no están priorizando los intereses de la ciudad, sino los intereses partidistas". "En Jaén necesitamos y demandamos actuaciones rápidas y no solo electoralistas", ha asegurado Espejo.