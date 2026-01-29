Ayuntamiento de Jaén valora los protocolos de emergencia y la limpieza de ríos en los Puentes y pide no bajar la guardia

Reunión con representantes vecinales de los Puentes. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 29 Ene. (EUROPA PRSS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha trasladado este jueves el "buen comportamiento" de los protocolos de emergencia y la limpieza preventiva de los cauces en las zona de la vega de los ríos, los conocidos como Puentes, y ha pedido "no bajar la guardia" en las próximas horas.

Así lo ha indicado el alcalde, Julio Millán, quien, junto a otros miembros del equipo de gobierno, se ha reunido con los representantes de las asociaciones que representan a los vecinos de estas áreas residenciales situadas a las afueras del casco urbano y de la Unidad de Gestión Vecinal de Los Puentes.

En el encuentro, han analizado la situación producida este miércoles en cuanto a lluvia caída y caudales de los ríos del entorno de estas zonas que llevaron a adoptar la medida, aún vigente, de desalojar algunas viviendas que pudieran verse afectadas por crecidas, según ha informado el Consistorio.

Son medidas que, a juicio de Millán, sumadas a la limpieza preventiva que durante el año pasado se ejecutó en esos cauces por parte del Ayuntamiento y el Gobierno de España, "ha hecho que se haya minimizado el peligro y que el número de personas afectadas haya sido muy reducido".

El alcalde ha explicado a los vecinos que desde media mañana de este miércoles se estableció un centro operativo en el Ayuntamiento para monitorizar, con la información que llegaba de la Confederación Hidrográfica y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la situación a tiempo real del nivel de los ríos y la lluvia.

Cuando a mediodía se observó "a tiempo real que ese caudal aumentaba y seguía recogiendo agua desde la cabecera de la cuenca", se tomó la decisión de decretar el desalojo de las viviendas que, a juicio de los servicios municipales de emergencia, pudieran verse afectadas".

PATRONES

El alcalde ha destacado que las tareas de limpieza, la experiencia adquirida y la evolución de situaciones como las de ayer, van a permitir que, junto a Confederación, con la que ya ha habido reunión en la mañana de este jueves, se habiliten "patrones de comportamiento y de datos".

"Patrones que, con una hora o 50 minutos de antelación en el caso del Puente de la Sierra, y con unas dos horas el resto de zonas de los Puentes, nos permita adelantarnos a posibles avenidas y que podamos trasladar directamente a la ciudadanía con los canales propios y a través de las herramientas de Protección Civil de la Junta de Andalucía, la posible situación futura de peligro a los vecinos", ha afirmado.

No obstante, Millán ha reconocido una apreciación que los vecinos comparten y conocen: que la situación que se dio este miércoles "es algo que puede volver a ocurrir en cualquier momento o, incluso, con más peligro".

"El peligro de ayer se produjo sólo con 40 litros por metro cuadrado de lluvia en la zona de Los Villares; lo que ocurrió en esta misma zona en el año 96 y que todos recordamos, fue porque cayeron en torno a 100 litros", ha recordado.

También ha valorado las medidas adoptadas para prevenir las avenidas el presidente de la Unidad de Gestión Vecinal de la zona de Los Puentes, José Sánchez, que ha reconocido que la situación no ha llegado a más "por las limpiezas y las tareas realizadas por el Ayuntamiento y por la Subdelegación".

En esta línea, se ha pronunciado Miguel Medina, de la asociación Entre Ríos, para el que el éxito de la limpieza se ha ejemplificado, sobre todo, en el Puente Nuevo: "Antes de verano había atorados dos ojos y ayer, gracias a la limpieza, el caudal pudo repartirse por todos los ojos del puente sin hacer tapón", ha dicho.

Además, Sánchez ha pedido en la reunión que la fluidez en la comunicación con los colectivos y representantes vecinales "se mantengan como ayer para tener informados en tiempo real a los vecinos".

MÁS DE 100 INCIDENCIAS

Por otra parte, el alcalde ha cifrado en "más de 100" las intervenciones realizadas por los Bomberos de Jaén este miércoles, y otras tantas por Policía Local, la mayoría coincidentes, en una jornada ha calificado de "complicada".

De ahí que haya ha agradecido el trabajo de los empleados municipales de Bomberos y Policía y a los voluntarios de Protección Civil, así como a Policía Nacional y Guardia Civil "que estuvieron ayer en continua colaboración".

En concreto, ha señalado que se registraron 26 requerimientos por caídas de árboles y 43 requerimientos por daños en inmuebles, mientras que las personas desalojadas ayudadas por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad municipales fueron doce, todas ellas de urbanizaciones en torno al Puente de la Sierra.

Al hilo, Millán ha informado de que, a pesar de que ninguno de los vecinos de estas zonas afectadas por la subida de los cauces ha hecho uso, de momento, del Centro Municipal de Acogida, éste sigue estando disponible. Y, además, se ha hecho "acopio de material nuevo como mantas, y de alimentos por si fuese necesaria su utilización".