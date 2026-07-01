El Ayuntamiento de Linares (Jaén) activa una red de refugios climáticos ante las altas temperaturas

Una mujer se protege del sol con un paraguas. - Rocío Ruz - Europa Press

LINARES (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) ha activado una red de refugios climáticos ante las altas temperaturas, de forma que las personas que lo necesiten puedan usarlos cuando exista aviso por calor en la ciudad.

Así, a través del Área de Salud y Consumo, en el marco del I Plan Local de Salud, y en colaboración con las áreas de Bienestar Social y de Cultura y el Arciprestazgo de Linares, se ha aprobado la adecuación de distintos espacios en los que resguardarse.

El concejal de Salud y Consumo, Antonio Luis Hervás, ha explicado que esta medida "está especialmente dirigida hacia población de riesgo, como personas en situación de exclusión social o con condiciones de salud vulnerables ante las altas temperaturas".

"Y es que el progresivo incremento de las temperaturas y la mayor frecuencia e intensidad de los episodios de calor extremo asociados al cambio climático están generando situaciones de riesgo para la salud y el bienestar de la población, especialmente entre aquellos colectivos que presentan una mayor vulnerabilidad social y sanitaria", ha afirmado.

Los espacios que, con diferentes horarios, actuarán como lugares de acogida temporal de quienes necesiten resguardarse son la Biblioteca Municipal, el Mercado de Abastos, el Santuario de Nuestra Señora de Linarejos Coronada, el Centro Social San José 'Paqui Rojas' y el de Arrayanes.

"Mostramos nuestro especial agradecimiento a los responsables de estos espacios así como al Arciprestazgo de Linares por la inclusión del Santuario de Nuestra Señora de Linarejos en la red y permitir que estos lugares puedan usarse por las personas para resguardarse del calor, haciendo posible que esta medida se lleve a cabo para la mejora de la salud poblacional de Linares y la prevención de la enfermedad", ha dicho.

Finalmente, el concejal ha aprovechado para recordar a la población algunas recomendaciones, como mantenerse hidratado, evitar las horas de más calor, cuidar a las personas más vulnerables y pedir ayuda en caso de malestar.