El Ayuntamiento de Linares (Jaén) acuerda mantener activo el Plan Territorial de Emergencia

Imagen de una de las carreteras afectadas por la lluvia en Alcalá la Real - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

LINARES (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) ha decidido mantener activado el Plan Territorial de Emergencia de Protección de Ámbito Local (PTEL) para los próximos días. La decisión se ha adoptado en el marco de la tercera reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) y ante la persistencia de la situación de emergencia decretada el pasado martes y las previsiones meteorológicas para los próximos días.

En este sentido, desde la Administración local se ha informado de que se ha decretado la ampliación desde las cero horas del día 6 de febrero hasta las 8,00 horas del 9 de febrero, del cierre temporal de parques, parques infantiles, jardines e instalaciones deportivas de titularidad municipal, guarderías infantiles municipales y centros sociales de mayores de 2026.

También se ha acordado suspender en esta misma horquilla de tiempo todas las actividades sociales de los talleres para mayores organizados por el Ayuntamiento, así como el resto de actividades culturales y deportivas o de cualquier otra índole organizadas por este Ayuntamiento.

Desde el Ayuntamiento de Linares se ha pedido a los vecinos máxima precaución ante esta situación excepcional y que sigan las recomendaciones emitidas a través de los canales oficiales.

Desde la activación del Plan Territorial de Emergencia de Protección de Ámbito Local de Linares (PTEL), el martes 3 de febrero se han contabilizado 95 actuaciones de Policía Local; 82 intervenciones de Bomberos; 90 actuaciones del Servicio de Parques y Jardines; 110 intervenciones del Área de Infraestructuras para atender las incidencias y labores preventivas, además de otras actuaciones de la Brigada Multiservicios.

Las principales intervenciones registradas en este periodo han estado vinculadas con parques y arbolado, cornisas y desprendimientos, mobiliario urbano, señalización y cortes de tráfico, registrando solo daños materiales y en ningún caso personales.

Por otro lado, en Alcalá la Real, el concejal de Orden Público y Movilidad Urbana, Jesús Aguilar, ha indicado que "la situación es de tranquilidad, ya que las precipitaciones de esta pasada noche han aminorado respecto al día anterior".

A primera hora de la mañana se han retomado los trabajos de limpieza y retirada de material arrastrado por el temporal, en mejores condiciones que las de este miércoles, lo que ha permitido actuar en los puntos más dañados. Según informa Aguilar, "las zonas que han sufrido mayores consecuencias han sido Ribera Baja y toda la vega del río Velillos hasta a la altura del puente de la Media Luna, donde los daños son cuantiosos".

Durante este jueves, las máquinas del Ayuntamiento de Alcalá la Real se han centrado en las zonas con mayores daños, con actuaciones en Las Casillas de Mures, Mures Ribera Baja, Villalobos y la carretera de Cantera Blanca, para continuar con las labores de limpieza y recuperación.