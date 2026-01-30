El Ayuntamiento de Martos (Jaén) crea un consejo sectorial para fomentar la actividad industrial y la innovación

Polígono Industrial Cañada de la Fuente. - AYUNTAMIENTO DE MARTOS

MARTOS (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Martos (Jaén) ha aprobado de forma definitiva el reglamento orgánico de creación, organización y funcionamiento del Consejo Sectorial para el Fomento de la Actividad Industrial y la Innovación Tecnológica, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Este nuevo órgano nace con el objetivo de convertirse en un foro oficial y participativo, desde el que impulsar el desarrollo industrial, el empleo y la innovación tecnológica en la ciudad, reforzando su papel "como uno de los principales polos industriales de Andalucía y de España".

Será "un punto de encuentro general en el que podrán participar empresas pequeñas, medianas y grandes del sector industrial de Martos, con una implicación real en la toma de decisiones que afectan a su actividad", según ha explicado este viernes en una nota el concejal de Innovación y Empresa, Juan Carlos Canalejo.

Al respecto, ha señalado que el consejo permitirá canalizar de manera adecuada las necesidades del sector. "Martos necesitaba un espacio propio donde dar voz a la industria, porque si en algo es conocida nuestra ciudad, además de nuestro aceite y nuestro olivar, es por su potente tejido industrial, que es referente no solo en Jaén o en Andalucía, sino también a nivel nacional", ha afirmado.

Este nuevo órgano contará con "una amplia y plural representación". Así, estarán presentes los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO), la Universidad de Jaén, el Centro Tecnológico Andaltec, la Asociación Empresarial Marteña, el Vivero de Empresas 4.0, los centros públicos de Formación Profesional del municipio y representantes de empresas locales de distintos ámbitos.

En este sentido, el edil ha indicado que este espacio permitirá que "sea el propio sector industrial el que exponga qué necesita", para que desde el Ayuntamiento se puedan recoger esas demandas por el canal adecuado y actuar en las mejores condiciones posibles.

Finalmente, el concejal ha remarcado el compromiso del equipo de gobierno con la industria local: "Estamos al lado del sector industrial, acompañándolo y apoyándolo para que Martos siga siendo un referente industrial en toda España", ha asegurado.

El Consejo Sectorial para el Fomento de la Actividad Industrial y la Innovación Tecnológica celebrará sesiones ordinarias con periodicidad semestral, tendrá carácter consultivo y sus acuerdos servirán como base para la adopción de decisiones municipales en materia de desarrollo industrial e innovación.