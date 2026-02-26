El Ayuntamiento de Martos (Jaén) presenta el proyecto del Vivero de Empresas 4.0, clave para emprendimiento e innovación

Presentación del proyecto del Vivero de Empresas Martos Lab 4.0, - AYUNTAMIENTO DE MARTOS

MARTOS (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Martos (Jaén) ha presentado este jueves el proyecto del futuro Vivero de Empresas Martos Lab 4.0, una infraestructura "clave" destinada a fomentar el emprendimiento, la innovación tecnológica y el fortalecimiento del tejido productivo local.

Supondrá una inversión de más de 1,7 millones de euros, cofinanciados en un 85 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa Plurirregional de España Feder 2021-2027, a través de la Fundación Incyde, mientras que el 15 por ciento lo aportará la Diputación.

El proyecto contempla la construcción de un complejo empresarial de 1.074,48 metros cuadrados de superficie total construida, compuesto por tres edificios principales, zona de 'coworking' y aparcamientos. Dispondrá de amplios espacios polivalente para eventos y formación e instalaciones técnicas de última generación.

Así se ha puesto de relieve durante su presentación en un acto celebrado en el Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso que ha contado con el alcalde de Martos, Emilio Torres; el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, y la presidenta de la Asociación Empresarial Marteña (ASEM), Ana Molina, y el arquitecto redactor del proyecto, Víctor M. Torres, entre otros.

El regidor ha señalado la importancia de esta iniciativa para consolidar el posicionamiento industrial del municipio. "Se trata de una infraestructura que hasta ahora no teníamos y que es absolutamente necesaria para seguir trabajando con los emprendedores, especialmente aquellos vinculados a la innovación y al desarrollo tecnológico", ha asegurado.

Está orientada a dar respuesta a las necesidades del ecosistema empresarial local, estrechamente vinculado a grandes compañías implantadas en el municipio y a sus empresas auxiliares, así como al ámbito tecnológico. De ahí que haya subrayado que es "un proyecto importantísimo, financiado con fondos europeos y desarrollado gracias a la colaboración institucional y al compromiso del tejido empresarial".

También el diputado de Empleo y Empresa ha valorado la cooperación entre administraciones para hacer posible esta iniciativa, al tiempo que ha resaltado que el vivero "permitirá emprender, innovar y seguir consolidando a Martos como una de las principales potencias industriales de la provincia".

Al respecto, la presidenta de ASEM ha indicado que ya se viene trabajando en la captación y divulgación de iniciativas empresariales vinculadas al futuro centro, con cerca de 200 contactos registrados, lo que demuestra el interés existente y su potencial para atraer talento y generar nuevas oportunidades económicas.

DISEÑO

Por su parte, el arquitecto redactor del proyecto ha explicado que el diseño del edificio combina innovación, funcionalidad y sostenibilidad, integrando espacios destinados al 'coworking', laboratorios de prototipado, áreas para vivero de empresas y zonas multifuncionales.

El objetivo, según ha añadido, es crear un entorno que favorezca la generación de nuevas iniciativas empresariales y el desarrollo de proyectos tecnológicos, en un edificio concebido bajo criterios de sostenibilidad y adaptado a las nuevas necesidades productivas.

El Vivero de Empresas 4.0 estará orientado, no solo a ofrecer un espacio físico para el desarrollo empresarial, sino también a impulsar programas de acompañamiento, innovación y promoción del emprendimiento, especialmente en el ámbito tecnológico.