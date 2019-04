El Ayuntamiento de Montemayor (Córdoba) dice que los MENA tutelados por la Junta no están en el pueblo "desde hace días"

Publicado 09/04/2019 11:14:12 CET

CÓRDOBA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Montemayor (Córdoba), Ana Guijarro (IU), ha dicho no entender que la Fundación SAMU, que ha venido atendiendo "en una casa alquilada" en el municipio durante unos meses a menores extranjeros no acompañados (MENA), por encargo de la Junta de Andalucía, "que tiene su tutela", haya difundido este lunes que centenares de vecinos quieren que los MENA se queden, cuando no están en el pueblo "desde hace días", y "se marcharon como llegaron, sin avisar".

En declaraciones a Europa Press, Guijarro ha explicado que el propio Ayuntamiento respaldó, "hace semanas", la recogida de firmas de apoyo para que los MENA permanecieran en el municipio, y ello a pesar de que en ningún momento desde la Junta se les comunicó que estos menores iban a recalar "temporalmente" en el municipio, por "problemas de habitabilidad" en el centro del que disponía en Lucena (Córdoba) la citada fundación.

Tampoco ha atendido la Junta, según ha señalado Guijarro, los requerimientos del Ayuntamiento, a partir de la información que le daba CCOO, ante la situación en la que se encontraban los MENA en Montemayor, "en una casa alquilada con espacio insuficiente y sin las condiciones adecuadas", hasta el punto de que el Consistorio tuvo que facilitar el acceso de los menores a instalaciones deportivas municipales, "para que se ducharan".

La falta de información al Ayuntamiento sobre los MENA, tanto por parte de la Fundación SAMU, como por parte de la Junta, ha supuesto el que, incluso, en el Consistorio no han llegado a saber "cuántos menores estaban acogidos" en Montemayor, pues "rotaban mucho", aunque sí que, en algunos casos, "han estado escolarizados en el instituto" del municipio y han establecido lazos de amistad que han llevado a la citada recogida de firmas para que se quedaran.

Eso es algo que, en cualquier caso, según ha señalado Guijarro, nunca ha dependido del Ayuntamiento, pues la atención a los MENA la presta la mencionada fundación y su tutela corresponde a la Junta, no habiendo, además, "ningún edificio público" que ofrecerles en la localidad, como tampoco lo hay en el otro municipio cordobés al que han sido trasladados, de nuevo "temporalmente" y también a un casa alquilada, a Doña Mencía, como nuevo paso previo a su vuelta a Lucena, es decir, que van "de alquiler en alquiler", según ha lamentado Guijarro.