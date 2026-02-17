El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) comienza la reparación de 40 caminos rurales, 20 de ellos inaccesibles

Visita al camino de Santa Rosa. - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) ha comenzado obras de reparación de 40 caminos rurales tras los "graves daños" causados por los temporales de las últimas semanas, 20 de los caules están "totalmente inaccesibles" a vehículos y maquinaria agrícola.

El concejal de Agricultura, Francisco Javier Lozano, ha expresado el firme compromiso municipal con el sector agrícola para dar "una respuesta rápida y eficaz" a los problemas generados y ha destacado que desde el primer momento se ha trabajado "en coordinación con las cooperativas locales".

En este sentido, ha aludido a reuniones con los presidentes de las cooperativas para canalizar las demandas del sector y evaluar de forma precisa el alcance de los daños producidos en los caminos rurales, según ha informado en una nota el edil después de visitar el de Santa Rosa.

Gracias a ese trabajo conjunto y a las labores de inspección y revisión técnica coordinadas por la Concejalía, se ha elaborado un inventario detallado en el que se han identificado "desperfectos graves en más de 40 caminos rurales del término municipal".

Se han clasificado inicialmente en dos grandes bloques en función de la gravedad de los daños y de la urgencia de las intervenciones necesarias. Por un lado, hay alrededor de 20 caminos totalmente inaccesibles, cuya recuperación "constituye la máxima prioridad para el Ayuntamiento, ya que los daños impiden completamente el tránsito de vehículos y maquinaria agrícola y dificultan gravemente el acceso a las fincas".

Por otro lado, se han identificado 20 caminos con daños importantes que, aunque permiten cierta circulación, requerirán actuaciones de mayor envergadura en una segunda fase mediante aportación de materiales y trabajos de acondicionamiento para restablecer la normalidad del tráfico agrícola.

Lozano ha señalado que los equipos municipales están trabajando desde la pasada semana en las zonas más afectadas con el objetivo prioritario de garantizar el acceso a las explotaciones agrícolas y facilitar que los agricultores puedan completar la recogida de la aceituna que aún permanece en numerosas fincas de Úbeda.

Como ejemplo, ha citado las intervenciones que se están ejecutando en el camino de Santa Rosa, una vía estratégica que conecta con otros caminos de gran importancia para la actividad agraria, como el de La Zarzuela, donde se están llevando a cabo trabajos de adecuación del firme y mejora del tránsito para facilitar la circulación de vehículos y maquinaria.

También se están desarrollando actuaciones en otros puntos del término municipal especialmente afectados, entre ellos la Esperilla del Quejigal, donde se han detectado dificultades de acceso especialmente graves, el Camino de Guadalupe en las proximidades de Santa Eulalia y la zona de Fuente de la Rosa. Forman parte de un dispositivo de actuación progresiva que se irá ampliando conforme avancen las labores de evaluación técnica y disponibilidad de recursos.

PLAN INTEGRAL

Asimismo, el Ayuntamiento está realizando una valoración técnica y económica de todos los daños detectados con el fin de elaborar un presupuesto global que permita abordar las actuaciones necesarias dentro de un plan integral anunciado por la alcaldesa, Antonia Olivares.

Tendrá carácter transversal y contemplará distintos ejes de actuación destinados a restablecer la normalidad tras los efectos del temporal, incluyendo intervenciones en parques y jardines para atender la caída de árboles y otros desperfectos, así como actuaciones específicas en infraestructuras rurales y caminos agrícolas, entre otras acciones. La valoración económica de estas actuaciones se concretará en las próximas semanas.

Entre los principales daños detectados en los caminos rurales, destacan la invasión de lodos y barro en las vías como consecuencia del desprendimiento de taludes, la obstrucción y deterioro de cunetas que impide el correcto drenaje del agua, afecciones en obras de fábrica como badenes, accesos a fincas, tuberías y canalizaciones, así como hundimientos del terreno y deterioro estructural en distintos tramos de los caminos.

Para solucionar estas incidencias, el Ayuntamiento prevé tareas de limpieza y tratamiento de lodos, acondicionamiento y rehabilitación de cunetas para facilitar el curso natural del agua, reparación de canalizaciones y accesos, así como actuaciones de contención mediante escollera y aportación de materiales de obra y piedra para estabilizar los caminos afectados.

El responsable municipal ha subrayado la importancia de la limpieza y mantenimiento de las cunetas como medida preventiva fundamental, ya que permite canalizar adecuadamente el agua y evitar que invada los carriles, circunstancia que ha provocado una parte importante de los daños registrados.

Finalmente, Lozano ha reiterado el compromiso con el sector agrícola y ha valorado la colaboración constante con sus representantes, cuya participación ha sido clave para identificar las necesidades prioritarias y coordinar las actuaciones. De este modo, "continuará trabajando intensamente en las próximas semanas" para avanzar en la recuperación de los caminos rurales y minimizar el impacto económico de los daños ocasionados por el temporal en el Úbeda".