El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) trabaja para "salvar el emblemático laurel" del Hospital de Santiago

El laurel situado en la lonja del Hospital de Santiago. - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) está trabajando para "salvar el emblemático laurel" situado en la lonja del Hospital de Santiago y que "forma parte del patrimonio natural y sentimental" de la ciudad.

A través del área de Parques y Jardines, se vienen realizando desde hace años "distintas actuaciones para preservar y cuidar este "majestuoso ejemplar", según ha informado este miércoles el Consistorio.

"Durante este tiempo, se han aplicado diversos tratamientos nutricionales y fitosanitarios con el fin de mantener su salud y vigor. Sin embargo, en las últimas semanas se ha detectado la presencia de un hongo del género Ganoderma sp. que afecta a la madera de árboles de avanzada edad", ha explicado.

Como medida preventiva y para garantizar la seguridad de las personas, se ha procedido a acordonar el entorno del árbol mientras se llevan a cabo estudios más detallados y se aplican nuevos tratamientos. Estas actuaciones se están llevando a abo bajo la supervisión de los servicios técnicos municipales, en colaboración con especialistas de la Universidad de Jaén y del Jardín Botánico de Córdoba.

"Nuestro principal objetivo es salvar este emblemático laurel y el Ayuntamiento agotará todos los recursos posibles para lograrlo", ha asegurado. Las actuaciones actuales incluyen la eliminación del hongo visible, desinfección del suelo, sustitución del sustrato afectado y reducción del riego en la zona para evitar un exceso de humedad que favorezca el desarrollo de hongos.

En este sentido, el Consistorio ha afirmado que "se están adoptando todas las medidas necesarias, con la máxima profesionalidad y sensibilidad, para preservar este ejemplar histórico que forma parte del patrimonio natural y sentimental de Úbeda".

"El majestuoso laurel que da sombra y vida a la lonja del Hospital de Santiago no es solo un árbol. Es historia viva de Úbeda. Ha visto pasar generaciones, ha acompañado momentos y ha formado parte del paisaje emocional de nuestra ciudad, por esta razón trabajamos con dedicación y esperanza para protegerlo, porque cuidar de él es cuidar también de nuestra memoria y de nuestro paisaje", ha concluido.