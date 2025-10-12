El Ayuntamiento valora el "éxito" y la "repercusión" de la 37 edición de la Milla de Jaén

JAÉN 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ignacio Fontes, en hombres, y Marta Serrano, en mujeres, se han proclamado este domingo campeones de la edición número 37 de la Milla Urbana Internacional de Otoño 'Manuel Pancorbo' de Jaén que, como cada 12 de octubre, se ha celebrado en el circuito habilitado por el Patronato Municipal de Deportes en la calle Virgen de la Cabeza, y del que el Ayuntamiento de la capital jiennense ha destacado su "éxito" y "repercusión".

De esta manera, el Consistorio ha valorado en un comunicado la que ha calificado como "una auténtica fiesta del atletismo" que arrancaba a las 10,30 horas de la mañana y que ha terminado poco antes de las 14,00 horas con la tradicional entrega de trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría.

El citado atleta internacional granadino ha logrado su segunda victoria en la capital jiennense --en la que ya ganó en 2022-- con una marca de 4 minutos y 12 segundos, y ha cruzado la línea de meta por delante del marroquí Mohamed Attaoui, que se impuso en la edición del año pasado precisamente por delante del propio Fontes, y de Víctor Ruiz, ambos con un tiempo de 4:13. Ronaldo Olivo, campeón hace dos ediciones, ha sido cuarto (4:15), y George Kiplagat (4:16), quinto.

Marta Serrano, por su parte, ha inscrito su nombre en el palmarés de la Milla de Jaén tras conseguir parar el crono en 4 minutos y 47 segundos. Esther Guerrero (47:50) y Marta Mitjans, ganadora el año pasado, han completado el podio de la prueba élite femenina. La cuarta y la quinta plaza han sido para Miriam Costa (4:52) y Noshin Mandoi Kimuge (4:54), respectivamente.

La concejala de Deportes, Beatriz López, que ha estado presente junto con varios miembros del equipo de gobierno, ha dado la enhorabuena a los ganadores de todas las categorías y ha destacado que "hemos vivido una mañana espectacular de atletismo de primer nivel y una fiesta a la que incluso la buena meteorología se ha querido sumar".

"Cuando hablamos de Jaén como una verdadera ciudad del atletismo no se trata de un mero eslogan, sino de un verdadero compromiso para y con este deporte que se hace realidad con la disputa de pruebas tan espectaculares y de la dimensión de nuestra milla urbana internacional, una de las competiciones más importantes del calendario nacional e internacional de la distancia y la constatación de que combinar el deporte de élite con el popular es un acierto absoluto", ha añadido, para concluir agradeciendo a Caja Rural de Jaén su apuesta y su compromiso con el Patronato Municipal de Deportes y esta cita".

En este sentido, han sido unos 200 los atletas que han participado en las doce pruebas disputadas de las categorías de las categorías alevín, infantil, cadete, juvenil, júnior, promesa, sénior y veteranos, además de las dos de carácter internacional que han servido de colofón.

En concreto, las de las edades sub 12 femenino y sub 12 masculino --ambas con un recorrido de aproximadamente 1.000 metros--, sub 14 femenino, sub 14 masculino, sub 16 femenino, sub 16 masculino, sub 18 y sub 20 masculino; sub 18, sub 20, sub 23, sénior y máster femenino; máster masculino y sub 23 y sénior masculino.

Aquellos que no han podido acudir a la calle Virgen de la Cabeza han tenido la oportunidad de seguir la prueba en directo, vía 'streaming', en el canal de Youtube de la plataforma 'Jaén, Ciudad del Atletismo'.