Los ayuntamientos de la Campiña Sur de Córdoba reducen la siniestralidad laboral en más de un 21%

Obras en un municipio de la Campiña Sur. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad Campiña Sur han conseguido una reducción global del 21,25% en la siniestralidad laboral registrada entre 2024 y 2025, un avance que consolida la tendencia positiva en materia de seguridad y salud en el trabajo, contribuyendo así en la mejora de la salud física y mental de los trabajadores y trabajadoras de nuestros municipios.

Así lo ha indicado la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa en una nota en la que ha detallado que "el número total de accidentes se ha reducido de 80 a 63 trabajadores, una mejora especialmente relevante si se tiene en cuenta que el conjunto de ayuntamientos y entidades integradas emplea a unas 8.000 personas, un descenso que sitúa la tasa de incidencia en torno al 0,79% del total de la plantilla, frente al 1% del año anterior, reflejando el impacto de las medidas preventivas implantadas y del compromiso creciente de los alcaldes".

El presidente de la entidad supramunicipal, Miguel Ruz, ha subrayado la importancia del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales compartido en la mejora de la seguridad laboral, señalando que "estos datos confirman que el trabajo constante en prevención funciona y que el Servicio Mancomunado de Prevención, que lleva dos décadas acompañando a nuestros ayuntamientos, es una herramienta esencial para garantizar entornos laborales seguros".

Ruz ha añadido, además, que "la seguridad y la salud en el trabajo son pilares fundamentales para el buen funcionamiento de nuestros ayuntamientos y para el bienestar de las personas que sostienen los servicios públicos de la comarca y, cada avance en prevención, se traduce en más protección para el personal y en una administración local más eficiente y responsable".

Por eso, ha agregado, "desde la mancomunidad seguiremos impulsando políticas que refuercen esta cultura preventiva en todos los municipios, porque garantizar entornos laborales seguros no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con quienes cada día hacen posible el funcionamiento de nuestros pueblos".

REDUCCIONES DESTACADAS POR MUNICIPIOS

La mejora ha sido especialmente notable en municipios como Monturque y la propia mancomunidad, donde no se ha registrado ningún accidente durante el último año. Aguilar de la Frontera ha experimentado "un descenso muy significativo, pasando de 12 a dos accidentes", mientras que "Moriles ha reducido su siniestralidad en un 60%".

También destacan los "avances en Santaella, que ha pasado de nueve a cuatro accidentes; en Sodepo, empresa perteneciente al Ayuntamiento de Puente Genil y con una plantilla de 300 trabajadores, en su mayoría dedicada al servicio de ayuda a domicilio, que ha reducido a la mitad sus accidentes; y en San Sebastián de los Ballesteros y Montemayor, donde la siniestralidad también se ha reducido en un 50%".

Puente Genil, por su parte, ha logrado disminuir sus accidentes laborales de once a seis, "consolidando una tendencia positiva en la mayoría de los municipios integrados".

Por último, cabe destacar que el Servicio Mancomunado de Prevención, en funcionamiento desde 2005, ha intensificado durante el último año las acciones formativas y las relaciones con los trabajadores y mandos de nuestros ayuntamientos, recalcando la importancia de la salud mental y la toma de decisiones en el trabajo, como eje frontal a destacar en la lucha contra la siniestralidad laboral.