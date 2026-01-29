Ayuntamientos piden "precaución" ante el desembalse de la presa de Quéntar, en Granada, a partir del viernes

GRANADA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Ayuntamientos de Cenes de la Vega y Quéntar (Granada) han pedido "precaución" a los vecinos ante el desembalse previsto para este viernes de la presa de Quéntar.

El consistorio de Quéntar informa a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, de que el desagüe del pantano se hará "a razón de 3.000 litros por segundo".

Recomienda extremar la precaución al acercarse al río y no aproximarse al cauce si no es necesario. Además, en caso de observar cualquier situación de riesgo pide a los vecinos que contacten inmediatamente con los servicios de emergencia (112).

En el mismo sentido se pronuncia el Ayuntamiento de Cenes de la Vega, que pide "precaución" a su vecinos ante este desembalse tras las lluvias de los últimos días.