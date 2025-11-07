Ayuso, Tellado y López Miras intervienen este sábado en Sevilla el 17 Congreso regional

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, intervendrán este sábado en la segunda jornada del 17 Congreso regional del PP-A que se desarrollará durante este fin de semana en Sevilla.

Díaz Ayuso y López Miras serán los únicos presidentes autonómicos del PP que participen en este congreso que, bajo el lema 'Siempre Andalucía', ha arrancado este viernes en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) y se prolongará hasta el domingo, cuando se producirán las intervenciones de clausura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Juanma Moreno, que será reelegido líder de los populares andaluces.

Concretamente, Díaz Ayuso y López Miras intervendrán a partir de las 12,00 horas de este sábado. A las 12,30 horas, se producirá la intervención de Miguel Tellado.

Suele ser tradición en los congresos regionales del PP que los presidentes autonómicos del partido sean invitados.

Así, en el 16 Congreso del PP-A, que se celebró en noviembre de 2021 en Granada, se desarrolló una mesa, con Juanma Moreno como anfitrión, en la que intervinieron los entonces presidentes autonómicos del PP Isabel Díaz Ayuso (Madrid); Alberto Núñez Feijóo (Galicia); Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Fernando López Miras (Murcia), y de la Ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas.

En la jornada de este sábado, además de las citadas intervenciones, se producirán las de la eurodiputada Carmen Crespo y también habrá una mesa con intervenciones de los siete alcaldes de capitales del PP.

Asimismo, Juanma Moreno, tras la intervención de Tellado, a partir de las 13,00 horas, firmará ejemplares de su libro 'Manual de Convivencia. La vía andaluza' en la Food Truck 'La Librería de Juanma', instalada en la plaza de entrada de Fibes.

El discurso de Juanma Moreno para presentar su candidatura a la reelección como presidente del PP-A se prevé a partir de las 18,00 horas de este sábado; el desarrollo de la votación, de 19,00 a 19,45 horas, y la proclamación del resultado, a las 20,00 horas.

En el 17 Congreso del PP-A participan 2.160 compromisarios por las ocho provincias, mientras que se prevé la asistencia de unas 5.000 personas y hay cerca de 200 periodistas acreditados.