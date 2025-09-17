Baena (Córdoba) celebra el apoyo de la Junta para que su Semana Santa sea de Interés Turístico Internacional

BAENA (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Baena (Córdoba), María Jesús Serrano, ha informado este miércoles que "la Junta de Andalucía ha emitido un informe favorable para la declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa" baenense.

A este respecto y a través de una nota, Serrano ha explicado ayer martes tuvo la oportunidad de estar en Almuñécar (Granada) en una jornada que organizó la Consejería de Turismo, en coordinación con el Gobierno de España, para poner en valor el impacto de los planes de Sostenibilidad Turística en Destino, donde mantuvo "un encuentro con el consejero de Turismo y la secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía" y les expuso la "necesidad" que tenía el Ayuntamiento baenense de que "la Consejería de Turismo emitiese el informe favorable a la declaración de la Fiesta de Interés Turístico Internacional".

"Ese informe --ha resaltado-- fue firmado ayer por la tarde, por la secretaría general de Turismo de la Junta de Andalucía, que es la competente y, por tanto, hoy se remite al Ministerio de Turismo, y ya puede seguir su tramitación normal".

En este sentido, la alcaldesa ha agradecido "al delegado de Gobierno de la Junta en Córdoba, al delegado de Turismo de la Junta en Córdoba, a la Secretaria General de Turismo de la Consejería de Turismo de la Junta y, por supuesto al consejero, la sensibilidad que han tenido con este Ayuntamiento y con la petición que esta alcaldesa le ha hecho de que era un expediente en el que tenemos muchísima ilusión, de que la Semana Santa de Baena sea declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional", siendo el informe de la Junta "un paso importante, ya que era preceptivo y sin ese informe el Ministerio no podía continuar".

Serrano ha precisado que "ahora el expediente va a seguir el curso normal en el Ministerio de Turismo y esperemos que, más pronto que tarde, se declare la Semana Santa de Baena Fiesta de Interés Turístico Internacional".