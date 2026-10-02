Bailén (Jaén) regresa este fin de semana a 1808 para rememorar su histórica batalla con 400 recreadores

Archivo - Imagen de archivo de la recreación de la Batalla de Bailén - YUNTAMIENTO DE BAILÉN - Archivo

JAÉN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 recreadores participan este fin de semana de octubre en la Recreación de la Batalla de Bailén, un evento que retrotrae a este municipio jiennense al año 1808, cuando las tropas españolas apoyadas por el pueblo derrotaron por primera vez en campo abierto a las napoleónicas.

Se espera la presencia de unas 5.000 personas para asistir a los distintos actos de este evento que está incluido en el programa 'Vive Castillos y Batallas' que impulsa la Diputación de Jaén.

La programación, que arrancó el pasado 30 de septiembre, cuenta con una amplia propuesta de actividades que combinan divulgación histórica, patrimonio, cultura, artesanía y recreación, y que contará con la participación de más de 400 recreadores, 13 caballos, una treintena de asociaciones de recreadores de toda España, Francia y Portugal y 150 kilos de pólvora.

Vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación que contempla visitas guiadas a los principales enclaves relacionados con la batalla, recorridos panorámicos en tren turístico, conferencias, exposiciones, visitas al Museo de la Batalla de Bailén, talleres de oficios artesanales, un mercado y taberna de época, desfiles de los grupos de recreación y distintas representaciones teatrales.

Este fin de semana, Bailén se transforma para sumergirse en pleno siglo XIX mediante desfiles, escaramuzas y numerosas actividades. El acto central tendrá lugar este domingo, a partir de las 11,30 horas, en el campo de batalla y se prolongará hasta las 12,45 horas. Contará con cargas de fusilería, artillería y caballería.

A continuación, a las 12,50 horas, se recreará el célebre cuadro La Rendición de Bailén, de José Casado del Alisal, con la participación de las asociaciones de recreación histórica.