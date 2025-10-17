El baipás de Almodóvar del Río (Córdoba) reducirá en 20 minutos el Ave de Sevilla con Málaga y Granada

El nuevo baipás de Almodóvar del Río (Córdoba), que conectará las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha supervisado este viernes el avance de las obras de construcción del nuevo baipás de Almodóvar del Río (Córdoba), que conectará las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga mediante un ramal directo de enlace, "con la consiguiente reducción de los tiempos de viaje entre Sevilla y las ciudades de Málaga y Granada en unos 20 minutos".

El titular de Transportes también ha señalado en una nota que este baipás, actualmente en construcción con una inversión global de 39 millones de euros, "evitará el recorrido adicional hasta Córdoba y la inversión de marcha en esta estación, con lo que permitirá tener mejores relaciones directas entre Sevilla con Málaga y Granada".

"Un baipás de casi dos kilómetros de longitud que vertebra y cohesiona el territorio y ofrece a la ciudadanía andaluza mejoras directas en su movilidad, haciéndola más sostenible, rápida y accesible", ha destacado el ministro.

Esta actuación, que ejecuta Adif Alta Velocidad e incluye las obras de la plataforma ferroviaria, el montaje de vía, los trabajos de electrificación y las instalaciones de Control, Mando y Señalización (CMS), también disminuirá la congestión del sector de alta velocidad en la estación de Córdoba-Julio Anguita, facilitando los movimientos en su cabecera sur.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS

Los trabajos consisten en la conexión de las Líneas de Alta Velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga mediante un ramal directo de enlace (baipás) de casi dos kilómetros de longitud, en vía única, con un ancho de 1.435 milímetros --el propio de la alta velocidad--.

Este ramal enlaza con el punto kilométrico 363/224 de la LAV Madrid-Sevilla y el 5/211 de la LAV Córdoba-Málaga, aprovechando los escapes ya instalados en ambas líneas --en Almodóvar y en La Marota--.

La ejecución del ramal también afecta al trazado de la línea de ferrocarril de ancho ibérico Alcázar de San Juan-Cádiz, que ha tenido que ser rectificado en una longitud aproximada de 1.089 metros. Para posibilitar el cruce del ramal sobre la rectificación de la línea de convencional, se ejecuta una pérgola.

COMPLEJIDAD TÉCNICA DE LA ACTUACIÓN

La culminación de esta actuación está condicionada tanto por su ubicación geográfica, en el punto de conexión de dos líneas de alta velocidad con alta densidad de tráfico, como por la coincidencia temporal con las actuaciones de renovación de la infraestructura e instalaciones de la LAV Madrid-Sevilla.

Actualmente, las obras de infraestructura están prácticamente finalizadas, la vía del ramal está premontada sobre balasto y se está a la espera del suministro y montaje de los desvíos que conectarán el baipás con las LAVs en servicio. Adicionalmente, ya se han ejecutado los postes de catenaria.

Para avanzar en los trabajos ha sido necesario coordinar las obras de infraestructura, vía y energía con el desarrollo de los trabajos de CMS, así como con los trabajos de renovación que se están ejecutando en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.

Todo ello ha supuesto encajar y coordinar la ejecución de las instalaciones y las pruebas en una zona donde han de coordinarse las obras con las actuaciones --renovaciones, mantenimientos, circulaciones de pruebas y formación, etc.-- propias de dos líneas de alta velocidad en servicio.

Adicionalmente, ha sido necesario secuenciar las actuaciones del contrato dentro de la planificación general de la renovación de las instalaciones de señalización y protección automática de tren de la LAV Madrid-Sevilla.

Todas estas actuaciones contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. Esta actuación está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).