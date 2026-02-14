Las bajas laborales por contingencias comunes en Andalucía crecen un 74% desde 2017 y elevan la incidencia al 26,3%

Archivo - Imagen de archivo de una persona de baja. - UGT - Archivo

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número total de procesos de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes en el Régimen General en Andalucía ha aumentado un 74% desde 2017, al pasar de 0,62 millones de procesos ese año a 1,08 millones en 2024, mientras que la tasa de incidencia se ha incrementado desde el 17,42% hasta el 26,31%, según los datos recogidos por Europa Press del panel de seguimiento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ya alertó a nivel nacional del crecimiento de las bajas médicas y su impacto en el sistema.

Los datos correspondientes a Andalucía muestran que tras la caída registrada en 2020, cuando los procesos descendieron hasta 0,63 millones y la incidencia al 17,18%, la evolución ha sido ascendente de forma continuada hasta alcanzar en 2024 el máximo de la serie tanto en número de procesos como en tasa de incidencia.

En términos de duración media, los procesos de IT por contingencias comunes en el Régimen General en Andalucía se situaron en 55,8 días en 2024, por encima de los 46,18 días de 2017, aunque lejos del máximo de 67,43 días alcanzado en 2020.

El porcentaje que representan las bajas por contingencias comunes sobre el total se ha mantenido relativamente estable a lo largo de la serie, situándose en el 12,53% en 2024, frente al 13,19% de 2017.

La AIReF alertó recientemente del crecimiento "desproporcionado" de las bajas médicas a nivel nacional, tras lo que el Gobierno anunció la puesta en marcha de un Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal y la convocatoria de los agentes sociales para abordar posibles medidas de mejora del sistema.

AUMENTO GENERALIZADO TRAS LA PANDEMIA

La evolución en Andalucía refleja una tendencia creciente especialmente desde 2021. Ese año, los procesos ascendieron a 0,73 millones, para subir a 0,97 millones en 2022, 1,03 millones en 2023 y 1,08 millones en 2024.

En paralelo, la tasa de incidencia pasó del 19,26% en 2021 al 24,66% en 2022, el 25,66% en 2023 y el 26,31% en 2024, lo que supone un incremento de casi nueve puntos porcentuales respecto a 2017.

La duración media, que había alcanzado su punto máximo en 2020 (67,43 días) y 2021 (66,55 días), descendió en 2022 hasta 52,28 días y volvió a repuntar progresivamente hasta los 55,8 días en 2024.

El repunte de procesos y de incidencia se produce tras el descenso registrado en 2020, año en el que el número de bajas cayó respecto a 2019, cuando se habían contabilizado 0,78 millones de procesos y una incidencia del 20,8%.

Desde entonces, la evolución ha sido ascendente en todos los ejercicios posteriores, con cifras en 2024 superiores a las de cualquier año previo de la serie.

TRAMOS DE CORTA DURACIÓN

En el tramo de procesos de 0 a 3 días, Andalucía registró 90.780 de procesos en el grupo de 25 a 35 años en 2024, frente a 47.660 en 2017, mientras que en el tramo de 35 a 45 años pasaron de 50.150 a 89.400.

En el grupo de 45 a 55 años, los procesos de 0 a 3 días crecieron desde 27.890 en 2017 hasta 69.940 en 2024, y en el de 55 a 65 años lo hicieron desde 10.980 hasta 35.950.

La tasa de incidencia en estos tramos también muestra incrementos generalizados en 2024 respecto a 2017, especialmente en los grupos de edad intermedios.

En el tramo de 4 a 15 días, el número de procesos en el grupo de 35 a 45 años pasó de 59.070 en 2017 a 82.680 en 2024, mientras que en el de 45 a 55 años aumentó de 42.880 a 82.150 en el mismo periodo.

En el grupo de 55 a 65 años, los procesos de 4 a 15 días crecieron desde 23.770 en 2017 hasta 54.310 en 2024.

DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES

Por grandes grupos diagnósticos, las patologías relacionadas con huesos y articulaciones registraron 253.950 procesos en 2024, frente a 151.860 en 2017, con una tasa de incidencia que pasó del 4,29% al 6,2%.

Las enfermedades respiratorias contabilizaron 176.040 procesos en 2024, tras alcanzar un máximo de 187.260 en 2023, con una incidencia del 4,3% en 2024 frente al 2,75% en 2017.

Las patologías digestivas ascendieron a 140.970 procesos en 2024, desde los 81.950 de 2017, mientras que las infecciosas sumaron 60.670 en 2024, frente a 20.730 en 2017.

En el ámbito de los trastornos mentales y del comportamiento, los procesos crecieron desde 43.040 en 2017 hasta 107.410 en 2024, con una incidencia que pasó del 1,52% al 2,63%.

Las lesiones alcanzaron 82.510 procesos en 2024, frente a 57.790 en 2017.

CON Y SIN GASTO PÚBLICO

En los procesos que conllevan gasto público, el grupo de 55 a 65 años registró 107.210 procesos en 2024, frente a 59.750 en 2017, mientras que en el tramo de 45 a 55 años pasaron de78.470 a 121.910.

En los procesos que no conllevan gasto público, el grupo de 55 a 65 años contabilizó 90.270 en 2024 frente a 35.660 en 2017, y el de 45 a 55 años pasó de 80.770 a 152.050 en el mismo periodo.

La tasa de incidencia en los procesos con gasto público en el grupo de 55 a 65 años se situó en el 13,42% en 2024, frente al 10,93% en 2017, mientras que en el grupo de 45 a 55 años alcanzó el 10,39% en 2024 frente al 8,21% en 2017.

En el caso de los procesos sin gasto público, la incidencia también muestra incrementos en todos los grupos de edad respecto a 2017.

Los datos del panel de AIReF reflejan así un crecimiento generalizado de las bajas por contingencias comunes en Andalucía desde 2017, tanto en número de procesos como en tasa de incidencia, tras la caída puntual registrada en 2020.

ANDALUCÍA, TERCERA COMUNIDAD EN VOLUMEN DE PROCESOS EN 2024

Andalucía registró en 2024 un total de 1,08 millones de procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes en el Régimen General, lo que representa el 12,53% del total nacional.

Con este volumen, la comunidad se sitúa como la tercera con mayor número absoluto de procesos, solo por detrás de Cataluña, con 2,22 millones y de la Comunidad de Madrid, con 1,52 millones en el último ejercicio.

A continuación se sitúan la Comunitat Valenciana, con 637.510 procesos; Galicia, con 314.670 y Castilla y León, con 302.680 procesos en 2024.

En términos de tasa de incidencia, Andalucía cerró el ejercicio con un 26,31%, por debajo de Madrid (34,27%), País Vasco (42,64%) o Navarra (52,18%), pero por encima de Extremadura (18,69%) o Galicia (24,37%).

La duración media de los procesos en Andalucía se situó en 55,8 días, inferior a la registrada en Galicia (82,85 días) y Extremadura (88,58 días), aunque superior a la de Madrid (36,67 días) y La Rioja (40,23 días).

MUFACE EN ANDALUCÍA

En el Régimen Especial de Funcionarios (Muface), Andalucía contabilizó en 2024 un total de 166.880 procesos de incapacidad temporal, muy por debajo del volumen registrado en el Régimen General.

La tasa de incidencia en este colectivo se situó en el 20,29% en 2024, frente al 26,31% del Régimen General en la misma comunidad.

La duración media de los procesos en Muface alcanzó los 59,4 días en 2024, ligeramente superior a la media de 55,8 días del Régimen General.

El colectivo de funcionarios registró un máximo en 2022, con 245.070 procesos y una tasa de incidencia del 32,42%, coincidiendo con el repunte general observado tras la pandemia.

Aunque el peso absoluto del Régimen General es muy superior, los datos reflejan que la incapacidad temporal mantiene también una evolución significativa entre los empleados públicos adscritos a Muface.