Baños del Naranjo de Jaén inaugura una nueva exposición, '+Arte -Odio', del artista jiennense Antonio Ogáyar

Inauguración de la nueva exposición, '+Arte -Odio', del artista jiennense Antonio Ogáyar. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Baños del Naranjo acoge desde este jueves y hasta el próximo 19 de abril la exposición '+Arte -odio', del artista jiennense Antonio Ogáyar, una propuesta que plantea el arte como herramienta de respuesta ante la fractura emocional y social contemporánea.

En esta muestra, el autor no presenta el odio como una violencia explícita, sino que lo aborda desde la indiferencia, la intolerancia o el silencio que separa a las personas y que, según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, termina provocando una fractura interna en el ser humano.

La exposición, inaugurada este jueves con la presencia de la gerente de Cultura, Milagro Collado, y técnicos del área, está compuesta por unas 30 obras que abarcan desde composiciones de pequeño formato -entre 15x15 y 20x35 centímetros- hasta piezas de tamaño medio de unos 50 centímetros, además de una obra de gran formato (240x180 centímetros) que cierra la muestra. Las piezas están realizadas con técnicas mixtas en las que predominan la tinta, el grafito, la acuarela, el bolígrafo y el pastel.

Espejo ha querido poner en valor "la capacidad del arte como herramienta de transformación social" y ha subrayado "la satisfacción para el Patronato de Cultura de dar voz al talento jiennense".

En esta exposición, la intención del autor es que cada obra funcione como un espejo en el que no se señala al otro, sino que lanza al espectador la pregunta, ¿puede el arte restar odio?, Sin tener una respuesta cerrada, Ogayar pretende, a través de su obra, abrir un espacio de conciencia donde la sensibilidad sustituya al enfrentamiento.

Ogáyar es licenciado en Humanidades y destaca como pintor y creador visual, cuya obra transita entre el simbolismo, la metafísica pictórica y la tensión emocional del ser humano. Su trabajo se caracteriza por la combinación de figuras intensas, atmósferas silenciosas y una carga conceptual que interpela directamente al espectador.

A lo largo de su trayectoria Ogáyar ha desarrollado un lenguaje propio donde conviven la figuración, la abstracción de la materia y el simbolismo existencial. Ha participado en diversas exposiciones colectivas e individuales, recibiendo reconocimientos por su capacidad de convertir la imagen en reflexión.

La muestra se puede visitar gratuitamente de miércoles a domingo, en horario de 10,00 horas a 14,00 horas.