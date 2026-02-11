Baza (Granada) se suma a la petición para que la CHG "garantice la legalidad" del trasvase del Negratín

Reunión de la Junta y el Ayuntamiento de Baza con comunidades de regantes de la comarca - AYUNTAMIENTO

BAZA (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Baza (Granada) se ha sumado a la petición para que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) "garantice la legalidad" del nuevo trasvase Negratín-Almanzora, pero también a que "se otorguen cuanto antes" las concesiones a los regantes del norte de la provincia de Granada "para que también puedan utilizar el agua del pantano" granadino.

En un comunicado del Ayuntamiento, el equipo de gobierno local bastetano, del PP, ha manifestado públicamente una vez más su respaldo "sin condiciones" a las comunidades de regantes del término municipal de Baza, así como al resto de las "que están reivindicando la ampliación y modernización de los regadíos en la comarca".

"No podemos desviar la atención sobre el problema real que tiene nuestra zona y que mantiene paralizados los proyectos que nuestros regantes y este Ayuntamiento persiguen" y "lo que perjudica a nuestra tierra y a nuestros regantes es la parálisis administrativa que condiciona el riego y la modernización de nuestros campos, cuestión que no se debe achacar a la Junta de Andalucía, puesto que no es su competencia hasta que, insistimos, existan las concesiones", han defendido desde el Consistorio de Baza.

"Mientras vemos que otras zonas riegan con el agua de nuestra zona, la parálisis de unas concesiones no hace más que ahondar en la crisis crónica de este territorio y mirar con recelo a los regantes de Almería por este agravio que se viene produciendo desde que se pusiera en marcha el trasvase a la cuenca del Almanzora", por lo que la clave para el Ayuntamiento de Baza es que "la reactivación del trasvase Negratín-Almanzora debe realizarse con todas las garantías legales en cuanto a los trámites que desarrollan".

En este sentido, el Ayuntamiento realizará las gestiones oportunas para "promover la presencia de nuestras comunidades de regantes en la comisión de seguimiento de ese trasvase, pues lo consideramos un requisito legal" y ha incidido en que, aunque "el pantano estuviera rebosando por el aliviadero, nuestros agricultores no pueden sacar una gota de agua para regar sus campos e, insistimos, la Junta de Andalucía no tiene la competencia, por lo tanto los esfuerzos hay que dirigirlos correctamente y no errar el discurso".