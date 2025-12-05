El belén monumental de Huétor Tájar (Granada), uno de los más grandes de toda España, abre sus puertas este sábado

Mayka Gómez da los últimos toques al belén monumental de Huétor Tájar (Granada) para la Navidad de 2025 - AYUNTAMIENTO

HUÉTOR TÁJAR (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

El belén monumental de Huétor Tájar, uno de los más grandes de toda España con sus más de 100 metros cuadrados, abrirá sus puertas al público este fin de semana, concretamente este sábado, 6 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución, en la Casa de la Cultura de este municipio del Poniente de Granada.

Este año, la responsable de preparar este belén pieza a pieza con la ayuda de dos artesanos más, Mayka Gómez, ha empleado nuevas tecnologías, como la impresión 3D o el láser, para confeccionar las más de 500 figuras del belén (150 de ellas en movimiento), que comenzó a preparar el pasado mes de agosto, según ha detallado el Ayuntamiento de Huétor Tájar en una nota de prensa este viernes.

Antes de su apertura, todas las visitas dirigidas a escolares de la provincia de Granada ya se han agotado, y en los próximos días pasarán por el belén más de 1.500 estudiantes. Las entradas, que pueden adquirirse en la taquilla de la Casa de la Cultura, tendrán un precio de dos euros. Puede visitarse hasta el 6 de enero de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 20,00 horas.

Como ya ocurriera en los últimos años, el belén monumental de Huétor Tájar vuelve a recrear este año casi un centenar de rincones pintorescos y monumentos de toda la geografía española, pero en esta ocasión recreará algunos de los pueblos más bonitos de España según la prestigiosa revista de viajes 'National Geographic', como Chinchón (Madrid), Guadix (Granada), Combarro (Pontevedra), Frigiliana (Málaga), Vejer de la Frontera (Cádiz) o Zafra (Badajoz), que serán el escenario de diversos pasajes bíblicos en el Belén hueteño, como la Anunciación, la Ofrenda de los Reyes Magos o la Matanza de los Inocentes.

El Ayuntamiento de Huétor Tájar ha empleado más de 700 metros cuadrados de corcho, 400 metros de cable eléctrico, 150 kilos de pintura y 400 kilos de escayola para confeccionar el belén. En cada edición, los técnicos dedican más de 2.000 horas de trabajo a preparar esta instalación, que este año confía en superar los más de 25.000 visitantes de todos los puntos de la geografía española.

Como destaca el concejal de Cultura de Huétor Tájar, Francisco Muñoz, el belén "ha supuesto un auténtico revulsivo para el turismo en nuestro municipio, ya que en cada edición son más y de más rincones de España los visitantes que vienen a conocerlo". De hecho, este año también se han creado paquetes turísticos que incluyen visitas al centro de interpretación de la Torre de la Alquería o la iglesia de Santa Isabel, entre otros lugares.

El edil hueteño explica que el municipio cuenta con una amplia tradición belenística, y destaca "el impresionante trabajo que realizan cada año Mayka Gómez y su equipo, que ha logrado situarnos en el mapa de los belenes con más visitantes de nuestro país".