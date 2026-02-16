Bellido subraya en Linares (Jaén) "el gran trabajo que han realizado los ayuntamientos durante el tren de borrascas"

Reunión del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas del PP - PP

LINARES (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El PP de Jaén ha reunido en Linares (Jaén) a su Consejo de Alcaldes y Alcaldesas para coordinar actuaciones "tras las graves consecuencias por la sucesión de borrascas". Un encuentro en el que el presidente de este consejo, José María Bellido, ha subrayado ""el gran trabajo que han realizado los ayuntamientos durante el tren de borrascas".

La situación de cauces y ríos, el papel de la CHG, la coordinación entre administraciones, la prevención y la gestión humana de la emergencia y las medidas ya puestas en marcha por el Gobierno de andaluz han sido los temas principales de la reunión.

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha defendido que "ahora es el turno de la reconstrucción de Jaén y de Andalucía", tras una situación que "ha sido gestionada de forma excepcional tanto por Juanma Moreno como por los alcaldes y alcaldesas del PP, con cercanía, buen hacer, sosiego, templanza, estando al lado de los ciudadanos, sin entrar en confrontación ni guerra política".

Ahora, según Domínguez, "hay que trabajar para la reconstrucción con la misma gestión eficaz, canalizando las solicitudes y demandas", y "para eso está el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, un foro donde hacer una puesta en común para después dar traslado a todas las administraciones, con lealtad institucional".

En esta misma línea, el presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía, José María Bellido, ha aseverado que las catástrofes vividas en las últimas semanas, con graves consecuencias en el campo andaluz, en los montes, y en la gran mayoría de municipios de la provincia de Jaén, ha puesto en evidencia el "gran trabajo de los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular".

Para Bellido, ha quedado constatado que "ese binomio de gobierno andaluz del Partido Popular, de gobierno de Juanma Moreno, con gobiernos municipales, con alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, funciona".

Ahora de lo que se trata es de seguir trabajando y este tipo de reuniones van a marcar los pasos a seguir. Bellido ha mostrado su total convencimiento de que la Junta de Andalucía volverá a estar a la altura, con un plan de reconstrucción en el que los ayuntamientos tendrán un papel importante. "El Gobierno andaluz seguirá arrimando el hombro, sin colores políticos, porque estaremos donde debemos estar, en lo que verdaderamente le importa a la gente", ha dicho Bellido.

El Por su parte, la alcaldesa y secretaria general del PP de Linares, Auxi Del Olmo, ha destacado "el gran trabajo de todos mis compañeros, de todos los alcaldes y alcaldesas, que han demostrado que saben estar al servicio de los vecinos cuando más se necesita". Del Olmo ha incidido en que se precisa la colaboración de todas la administraciones, tal y como ya ha anunciado el Gobierno andaluz de Juanma Moreno".