Bendodo acusa a PSOE-A de "desviar" el foco sobre cajas fuertes e ironiza que la clave es que "había un muerto dentro"

Publicado 17/12/2019 15:11:53 CET

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha criticado este martes "la habilidad" del PSOE-A de "desviar la atención" ante el hallazgo de tres cajas fuertes en la Agencia IDEA abriendo un debate sobre si eran cajas fuertes, archivos de seguridad o armarios acorazados, cuando "lo importante es que en el armario había un muerto dentro", en referencia a la documentación.

Preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de gobierno, Bendodo ha señalado que él las llamó cajas fuertes porque así se las nombraba en la propia documentación del gobierno anterior, pero ha insistido en que lo importante es la documentación que había dentro de las mismas.

En este sentido, ha señalado que la documentación que no había sido aportada al juzgado para el caso de los ERE "no estaba archivada sino escondida en sobre lacrados bajo otros documentos" y ha indicado que hay información de todo tipo, incluida pedida por los juzgados y no entregada, y solicitada y entregada.

"La estamos analizando, poniendo en orden y la facilitaremos al juzgado", ha explicado Bendodo, que ha señalado que, una vez se lleve al juzgado, darán cuenta de la misma a los medios de comunicación.

Cabe recordar que tras el anterior Consejo de Gobierno, Bendodo informó de la entrega al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla de documentación sobre el caso de los ERE que había sido localizada "en sobres lacrados en tres cajas fuertes en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)"

Bendodo indicó que las tres cajas fuertes se encontraban "llenas con papeles de los ERE", que "señala a anteriores presidentes y a gobiernos por ayudas millonarias que dieron lugar al sistema fraudulento de los ERE", fue encontrada por el personal de la casa y criticó que los gobiernos anteriores tuvieran "escondidos bajo llave la documentación requerida por los juzgados" para que "nadie se enterara".