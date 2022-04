Bendodo acusa al PSOE-A de "enfangar" la campaña con acusaciones de corrupción: "Pincha en hueso"

19J.- Bendodo descarta la posibilidad de listas conjuntas PP-Cs: "No creo que haya más debate sobre esa cuestión"

19J.- Bendodo descarta la posibilidad de listas conjuntas PP-Cs: "No creo que haya más debate sobre esa cuestión" - JOAQUÍN CORCHERO (EUROPA PRESS)

SEVILLA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha acusado este miércoles al PSOE de "enfangar, mentir" ante la campaña de las elecciones al Parlamento de Andalucía y ha considerado que se trata de "una estrategia antigua del PSOE" después de solicitar la comparecencia de Bendodo en la Diputación Permanente el Parlamento de Andalucía para informar sobre las contrataciones de emergencia del Gobierno andaluz asociadas a la pandemia de coronavirus.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Bendodo ha sostenido que el PSOE "pincha en hueso" con ese planteamiento de exigencias de explicaciones parlamentarias, al tiempo que ha considerado que "mal empezó la campaña el señor Espadas si eso pretende", y se ha preguntado "si eso es lo mejor que puede ofrecer el socialismo racio y antiguo a los andaluces".

Bendodo ha apuntado que "la gran diferencia" entre ambos gobiernos es que "el PSOE es partícipe de los delitos", partido al que ha atribuido también "el copyright de la corrupción en Andalucía, los derechos de autor de la corrupción", mientras que "este Gobierno denuncia los supuestos delitos" con su traslado a la Fiscalía.

El consejero y portavoz ha asegurado que "nosotros somos muy distintos a los socialistas" tras considerar que en su ejercicio del gobierno "tapaban y ocultaban" los escándalos de corrupción, y contraponer a ello que "nosotros denunciamos" la existencia de un intento de fraude en la compra de material sanitario por la Consejería de Salud y asegurar que "se habla de un contrato que no existe, no se firmó, no hay nada" y reiterar que "el PSOE intenta enfangar con juego sucio".



PIDE A ESPADAS "TRANQUILIDAD" SOBRE CARA A CARA CON MORENO

A preguntas de los medios sobre la petición del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, de mantener un cara a cara electoral con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Bendodo ha argumentado que "quedan 53 días para las elecciones" y ha reclamado seguidamente a Espadas "tranquilidad, que se sosiegue, no esté nervioso" y hacer entonces "un llamamiento a todos los candidatos a tener una campaña ejemplar con propuestas constructivas en vez de enfangarla".

"Habrá tiempo de debatir sus propuestas y las propuestas del Gobierno del cambio", ha replicado Bendodo, quien ha recetado "tranquilidad y buenos alimentos" al líder de los socialistas andaluces, tras remarcar que "el PSOE ha cogido ese camino" en alusión a enfangar la campaña electoral con los contratos sanitarios de emergencia.