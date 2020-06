Bendodo: el Gobierno tendrá que pactar si hay OPE con Marruecos, que tiene fronteras cerradas

SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha manifestado este lunes que corresponde al Gobierno central pactar con Marruecos si finalmente hay Operación Paso del Estrecho (OPE) y ha recordado que ese país mantiene aún sus fronteras cerradas, lo que ha impedido que puedan regresar a principios de mes a sus hogares las trabajadoras temporeras que se desplazaron a la provincia de Huelva para las labores en el campo de recolección en el sector de los frutos rojos.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Bendodo ha indicado, no obstante, que hoy mismo tiene previsto mantener una conversación con la embajadora de Marruecos en España para abordar estos asuntos.

Para el consejero, lo que no tiene mucho sentido es que hasta hoy mismo no se pudieran mover los andaluces entre las provincias o que hasta el 21 de junio no pueda haber desplazamientos entre comunidades autónomas y que, en cambio, en el plazo de un mes y medio "agolpemos en Algeciras a 3 millones de personas". Ha insistido en que el Gobierno central, en el marco de las relaciones internacionales, es el que tiene que abordar este asunto con el Reino de Marruecos y pactar si se va a producir o no esa OPE.

Ha insistido en que habrá que ver si Marruecos está dispuesto a abrir sus fronteras, porque en este momento siguen cerradas y ello imposibilita que, por ejemplo, las trabajadoras temporeras marroquíes que se desplazaron a trabajar en el campo de la provincia de Huelva puedan volver a sus casas a principios de junio.

Elías Bendodo ha recalcado que la decisión es bilateral del Gobierno central y Marruecos, que si no abre las fronteras, no podrá haber OPE.