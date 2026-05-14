Bendodo cree que los abucheos a Marlaska "son la sinceridad del pueblo" y que Montero está "a tiempo de pedir perdón"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, junto a la candidata número uno del PP, Rocío Díaz, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. - PP

GRANADA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha sostenido que los abucheos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una jura de bandera en Baeza (Jaén) son "la sinceridad del pueblo" tras la muerte de los dos guardias civiles en Huelva durante la persecución a una narcolancha.

Junto a ello, ha afeado a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que si bien ha rectificado tras calificar la muerte de los dos agentes como "un accidente laboral" aún no ha pedido perdón a las familias y a todo el cuerpo de la Guardia Civil.

En declaraciones a los periodistas en Granada, Bendodo ha opinado que Montero lleva "toda la campaña rectificando", pero "en esto no ha pedido perdón y todavía está a tiempo" para hacerlo pues estos agentes, según ha enfatizado, no sufrieron un accidente laboral sino que estaban en "acto de servicio" cuando "perseguían a unos narcos y murieron".

"Esto está más cerca de un asesinato que de un accidente laboral, sin ninguna duda (...) y habla de accidente laboral como si se le olvidara a los guardias civiles ponerse el cinturón de seguridad o se han resbalado en la patrullera", le ha reprochado a la candidata socialista.

Así, ha augurado que "el verdadero accidente laboral se va a producir el 17 de mayo y va a afectar de lleno a María Jesús Montero" porque "es muy difícil meter más la pata en esta campaña electoral" como a su juicio ha hecho ella.

Bendodo ha contrapuesto esta actitud con la de su formación, afirmando que el PP es "el partido del sentido común", que defiende que la actividad de la Policía Nacional y Guardia Civil es una profesión de riesgo, algo que "ningún español duda".

"Ese es el compromiso del Partido Popular. Lo hemos llevado ahora otra vez a la Cámara y el Partido Socialista y Sumar han votado en contra".

Ha interpretado en este contexto los abucheos a Marlaska como "la sinceridad del pueblo" después de que además ni el ministro "ni el presidente del Gobierno fueran al funeral de los dos guardias civiles".

"Que después venga el señor Marlaska a darse golpes de pecho que no se cree nadie, pues la consecuencia la tiene evidentemente ese abucheo, que no es el primero que se lleva", ha agregado.