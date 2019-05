Bendodo: Junta "está verificando la cualificación" de empleados de violencia de género para asegurar el "mejor servicio"

Publicado 07/05/2019 13:25:31 CET

SEVILLA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha defendido este martes que la Junta de Andalucía "está verificando la cualificación profesional" de los trabajadores que operan en violencia de género "para asegurar un mejor servicio a las mujeres que lo requieren".

Así lo ha señalado Bendodo a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, y a propósito de la polémica generada tras la información solicitada por Vox a la Junta sobre los trabajadores, médicos y psicólogos que integran los equipos de lucha contra la violencia de género en la comunidad.

El portavoz del Ejecutivo ha negado que el Gobierno andaluz esté sometido a "presiones" por parte de dicho partido, y al respecto ha enfatizado que "el ritmo del Gobierno lo marca el Gobierno", que, según ha recordado, está formado por PP y Ciudadanos (Cs).

Bendodo ha defendido que, respecto a la solicitud de Vox, lo que ha hecho el Gobierno andaluz es "lo que nos obliga la ley", y ha enfatizado que "es falso que la Junta esté identificando a trabajadores de Justicia que operan en violencia de género". "Por mucho que se repita una mentira no se convierte en verdad", ha remarcado.

En esa línea, el consejero portavoz ha subrayado que "hace 22 días" que se facilitó la información solicitada por Vox "a los cinco grupos parlamentarios, incluido el PSOE", porque el Gobierno andaluz "tiene la obligación de facilitar los datos por transparencia".

Bendodo también ha defendido la "profesionalidad de los 270.000 empleados públicos andaluces", y ha explicado que el Gobierno de PP-A y Cs está "encantado" con la "profesionalidad" que han mostrado esos trabajadores, que "han entendido perfectamente que hay un cambio de gobierno, empieza una nueva etapa y, por tanto, un nuevo ritmo".

A la pregunta de si cree que es necesario que estos trabajadores estén colegiados, Bendodo ha respondido que no lo sabe. "No sé si es necesario que estas personas estén colegiadas", ha contestado, para agregar que lo que hay es que "prestar el mejor servicio posible", y al respecto ha opinado que "si una persona tiene que trabajar en su ámbito vinculado a la ley, lo normal es que haya estudiado Derecho", pero si además debe estar inscrito en el Colegio de Abogados o de Procuradores "no lo sé", y es "algo que se valorará en su momento".

En todo caso, Bendodo ha insistido en que "queremos los mejores profesionales, que cumplan todos los requisitos y las normas", máxime en "un tema tan sensible como la violencia de género" para que presten dicho servicio, según ha zanjado.