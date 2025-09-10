La Benemérita negocia con el hombre atrincherado junto a la mujer del fallecido por arma de fuego en Huétor Santillán

GRANADA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha iniciado negociaciones y desplegado un dispositivo de seguridad para detener al presunto autor del disparo que, en la tarde de este martes, ha acabado con la vida de un vecino en el término municipal de Huétor Santillán, en la provincia de Granada. Tras el crimen, el sospechoso se ha atrincherado junto a la mujer de la víctima.

Fuentes de la Guardia Civil de Granada han confirmado a Europa Press que en la zona se ha desplegado una unidad especializada en este tipo de situaciones de la Benemérita, la Unidad Orgánica de Policía Judicial, así como patrullas de Seguridad Ciudadana y de Tráfico.

Según ha detallado la Benemérita, tras el fallecimiento del hombre por arma de fuego, el presunto autor se ha atrincherado con la mujer de la víctima.

Otras fuentes cercanas al caso han indicado a esta agencia que, tras la muerte por disparo de la víctima, el supuesto autor se atrincheraba en una casa de un anejo del municipio, habiéndose movilizado más de medio centenar de efectivos, en un operativo en que se movilizan también a Bomberos y Protección Civil.