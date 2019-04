Berja (PSOE) asegura que "avanzar tiene las siglas del PSOE" y "retroceder tiene las siglas de PP, Cs y Vox"

Publicado 22/04/2019 12:58:34 CET

La candidata al Congreso por el PSOE de Jaén Laura Berja ha hecho un llamamiento a mujeres, jóvenes y pensionistas ante las elecciones generales: "Nos jugamos avanzar o retroceder. Avanzar tiene las siglas del PSOE; retroceder tiene las siglas de PP, Ciudadanos (Cs) y Vox", ha asegurado.

Así lo ha puesto de relieve la número dos de la lista socialista, para la que el 28 de abril sólo hay dos opciones en España: "un modelo de país retrógrado, basado en los recortes y la involución, que representan las derechas; y otro modelo de progreso, modernidad y políticas feministas".

Berja, que ha participado este lunes en un reparto electoral en Jaén, ha hecho especialmente un llamamiento a mujeres, jóvenes y pensionistas para que ejerzan su derecho al voto masivamente, porque "el voto útil de progreso para este país es el voto al PSOE".

"Las mujeres nunca lo hemos tenido fácil y hemos tenido que luchar por conquistar derechos. Hoy están en cuestión porque hay una amenaza real representada por PP, Ciudadanos y Vox. Las derechas son un peligro público para las mujeres, para sus derechos y sus libertades", ha advertido.

En este sentido, ha apuntado que si gana el bloque de las derechas esperan "recortes, fin de las políticas de igualdad y paralización de la lucha contra la violencia de género", lacra de la que "incluso "niegan su existencia" en esa escalada de "radicalización" en la que, a su juicio, se encuentran estos partidos.

La candidata ha afirmado que frente a ese bloque, hay un Gobierno socialista y feminista que "ha impulsado la lucha contra la violencia de género, dotando el pacto de financiación y haciendo que llegara el dinero a comunidades autónomas y ayuntamientos". Asimismo, el Ejecutivo ha adoptado medidas como el incremento del permiso de paternidad a ocho semanas.

Berja también ha animado a los jóvenes a votar y les ha pedido que recuerden "la situación extremadamente precaria" a la que les condujo el Gobierno del PP y su reforma laboral, con reducción salarial, temporalidad, pérdida de derechos y pocas oportunidades.

Por su parte, el Gobierno socialista ha incrementado el salario mínimo hasta 900 euros, una "histórica subida del 20 por ciento", ha aprobado un plan de choque para el empleo joven con el fin de recuperar condiciones laborales dignas y ha impulsado medidas para facilitar la emancipación de los jóvenes orientadas especialmente a la vivienda.

EVITAR EL DÍA DE LA MARMOTA

De su lado, el candidato al Senado Manuel Fernández ha llamado a evitar "el día de la marmota" que el PP pretende reeditar en la ciudad en las dos próximas elecciones, porque la experiencia del PP al frente del Ayuntamiento y del Gobierno de España ha sido "muy dañina" para la capital. Ha aludido a esa experiencia del "alcalde senador" que puso en marcha José Enrique Fernández de Moya en 2011 y que ahora quiere repetir Javier Márquez.

"Fernández de Moya dijo que lo hacía por ahorrar dinero al Ayuntamiento y por conseguir inversiones. Ni lo uno ni lo otro. Hoy Fernández de Moya está imputado por delitos muy graves por los que podrían haber volado más de cuatro millones de euros del Ayuntamiento. Y sólo hay que mirar los Presupuestos del Estado de esos años para ver que la ciudad fue la última en inversiones", ha rebatido.

Además, ha mencionado la experiencia de "trifachito" en el Ayuntamiento de Jaén, donde "Márquez deshizo al grupo de Ciudadanos y le dio un despacho a Vox aunque este grupo no tenía representación municipal". El resultado de todo esto, según ha lamentado, "es que la ciudad está hecha picón, con la deuda más alta de España y siendo el Ayuntamiento que tarda más en pagar a proveedores".

Sobre el argumento de que Márquez senador conseguiría inversiones para Jaén, el candidato socialista ha reprochado que Márquez "no sabe ni pedir". En este sentido, recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez le ha concedido a Jaén todo lo que pedía del 1,5% cultural, pero es que Jaén "sólo pidió 300.000 euros". Mientras tanto, ciudades como Úbeda y Porcuna fueron más ambiciosas en sus proyectos y lograron 2,5 millones y 1,7 millones de euros.

Fernández también se a referido a la reciente visita de Pablo Casado en la que éste prometió ayuda al campo y al turismo. "Nadie le recordó que el PP hizo que Jaén perdiera 272 millones de euros con el reparto de ayudas de la PAC, ni que esta provincia se ha encontrado con el no del PP a todas las peticiones para planes de dinamización turística. Por no mencionar a la Catedral, que no ha recibido nada del PP, cuyo expediente de Patrimonio duerme el sueño de los justos y tampoco ha recibido nada para promoción", ha concluido.