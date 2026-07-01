Bernal: "Andalucía podría estar rozando los 34.000 millones de euros de ingresos en turismo en 2026"

Archivo - El consejero de Turismo y Andalucía Global en funciones, Arturo Bernal, atendiendo a los medios de comunicación. Imagen de archivo - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior en funciones de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha informado este miércoles que "Andalucía podría estar rozando los 34.000 millones de euros de ingresos en turismo en 2026".

En una entrevista en Cope Andalucía recogida por Europa Press, el consejero en funciones ha proyectado que Andalucía podría estar rozando esta cifra en el año 2026 "teniendo en cuenta con las que hemos empezado este ejercicio, que son cifras ya muy mareantes en materia de ingresos".

En esta línea, Bernal ha destacado que las previsiones para el verano turístico son "muy buenas" y ha subrayado que "el turismo va a disparar este verano las cifras de empleo turístico y los ingresos en esa capacidad que tiene la actividad turística de ayudar en la economía".

En cuanto a la situación de los chiringuitos en Andalucía, Bernal ha pedido "estabilidad" y "certidumbre" para los empresarios de chiringuitos en la comunidad defendiendo que "los chiringuitos o cualquier otra actividad económica que se desarrolle en un entorno natural es un elemento también de conservación". Además, ha argumentado que "si no hubiera una actividad económica, si el hombre no estuviera ligado a la naturaleza en esos territorios, posiblemente ese medio natural ya no existiría".

En esta línea, ha criticado que "no se puede tener una reglamentación que vaya cambiando y que genere inestabilidad, que genere incertidumbre". En definitiva, "que esté cambiando las reglas del juego cada vez, ya que no podemos pedirle a un empresario que haga una inversión en un entorno y que un año después cambien las reglas del juego y que toda esa inversión se vaya al garete".

TURISMO DE CALIDAD Y NO DE CANTIDAD

El consejero de Turismo en funciones ha insistido en que "esto no va tanto de cantidad como de calidad" y ha explicado que "estamos en un ecosistema en el que hay cerca de siete u ocho mil destinos en el mundo que pueden competir con nosotros", por lo que "tenemos que crecer necesariamente en cómo hacemos las cosas, en cómo recibimos a los turistas, en cómo los acogemos --que es una de nuestras principales características y por la que nos reconocen--".

Asimismo, ha asegurado que la selección de los mercados en fundamental y que "buscamos una posición también fuerte en los polos fundamentales de emisión, no solamente ahora, sino de los próximos 30, 40 o 50 años", refiriéndose a "Medio Oriente, América, especialmente Norteamérica, es decir, México, Canadá y Estados Unidos, y también Asia y el Pacífico".

Por último, ha concluido que "son los tres polos en los que nos estamos moviendo ahora, es de donde viene el turista con mayores estancias y también con capacidad de gasto en el destino".