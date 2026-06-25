Bernal lamenta el "caos" ferroviario y pide al Gobierno más inversión: "No se puede echar balones fuera"

Archivo - El consejero de Turismo y Andalucía Global, Arturo Bernal, en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior en funciones, Arturo Bernal, ha lamentado este jueves que se haya "normalizado el caos y el despropósito" en las conexiones ferroviarias y ha reclamado al Gobierno central una mayor inversión para garantizar el mantenimiento de las infraestructuras de transporte, al considerar que las incidencias registradas en los últimos meses deterioran la conectividad de Andalucía, perjudican la experiencia turística y afectan a la competitividad de la comunidad como destino.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en una visita al Only YOU Hotel Sevilla para informar sobre 'Turismo de Andalucía, una industria eficiente', después de que este miércoles la circulación ferroviaria entre Andalucía y Madrid registrara retrasos a consecuencia del robo de cable producido en la provincia de Ciudad Real, una incidencia que ya ha quedado solucionada.

Bernal ha asegurado que resulta "lamentable" que este tipo de situaciones se repitan y ha advertido que "desgraciadamente hemos llegado a normalizar el caos y el despropósito", una circunstancia que, a su juicio, supone un retroceso respecto a la imagen que proyectaba hace años la red española de alta velocidad.

En este sentido, ha enmarcado que el AVE "constituía una enseña" de la calidad turística española y formaba parte de la propia experiencia del visitante, al permitir desplazarse por el país de forma rápida y cómoda. Sin embargo, ha lamentado que, pese a disponer de esa infraestructura, actualmente los viajeros tengan que asumir incidencias y retrasos para llegar a destinos como Sevilla o cualquier otro punto de Andalucía.

El consejero ha sostenido que estos problemas "claro que afectan" al turismo, ya que no solo retrasan o incomodan los desplazamientos, sino que, en algunos casos, pueden incluso provocar que los viajeros pierdan el motivo del viaje previsto. "Hacen que la experiencia sea peor", ha resumido.

No obstante, Bernal ha querido desvincular sus declaraciones de cualquier confrontación partidista y ha asegurado que "no estamos hablando de un enfrentamiento político o táctico contra el Gobierno de España". "Lo que queremos es que la alta velocidad vuelva a ser alta velocidad, como lo era hace diez años", ha afirmado.

A continuación, ha insistido en que el problema responde, a su juicio, a una falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras de transporte. "Lo que no se puede, obviamente, es echar balones fuera cuando en un elemento tan importante como es la conectividad no hay inversiones para mantenerla", ha manifestado.

Bernal ha precisado que esa reclamación no se limita al transporte ferroviario, sino que también afecta a la red viaria, al considerar que las carreteras desempeñan igualmente un papel esencial para el desarrollo turístico y económico de Andalucía.

Como ejemplo, ha aludido a las retenciones que, según ha señalado, "soportan decenas de miles de sevillanos" durante los fines de semana para desplazarse hacia el litoral de Cádiz o Huelva, con caravanas que, según ha indicado, pueden prolongarse durante cuatro o cinco horas. Una situación que ha considerado "inconcebible" tanto para una ciudad como Sevilla como para dos provincias cuya actividad turística depende en buena medida de la accesibilidad de sus costas.

Por ello, ha reclamado que las administraciones "se tomen las cosas en serio", dejen de "echar balones fuera" y acometan "una inversión adecuada para el mantenimiento de nuestras infraestructuras". Aunque ha reconocido que la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado dificulta ese objetivo, ha lamentado que, en su opinión, el Ejecutivo sí encuentre recursos para otras actuaciones mientras Andalucía no recibe el mismo nivel de inversión.

Asimismo, ha explicado que la Junta ha solicitado "en bastantes ocasiones" una reunión con el ministro competente para trasladarle "de primera mano" las necesidades de Andalucía en materia de infraestructuras y ha defendido que se trata de una cuestión "seria" que requiere de un concurso "diligente y responsable" por parte del Gobierno.

UN VERANO CON MÁS EMPLEO E INGRESOS

Por otro lado, Bernal ha confiado en que Andalucía registre una campaña estival positiva y ha asegurado que la comunidad afronta "un buen verano", caracterizado por un crecimiento moderado del número de turistas, pero acompañado de un mayor incremento tanto del empleo como de los ingresos generados por la actividad turística.

Según ha detallado, las previsiones de la Junta apuntan a la llegada de 14,2 millones de turistas durante el cuatrimestre central del año, lo que supondrá un crecimiento aproximado del 2,6% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

El consejero ha destacado que ese incremento de visitantes vendrá acompañado de una evolución más intensa del empleo, que aumentará en torno al 7%, casi cuatro veces por encima del crecimiento previsto de la demanda turística, hasta superar por primera vez los 550.000 empleos vinculados al sector.

Ha recordado, en este sentido, que el pasado año Andalucía celebró haber rebasado por primera vez la barrera de los 500.000 ocupados en el turismo y ha subrayado que las previsiones para este verano vuelven a situar al sector en cifras "que no hemos conocido en toda nuestra historia".

Bernal ha atribuido esa evolución a un modelo turístico basado en un empleo "de mucha más calidad y de mucha más estabilidad" y ha resaltado que la tasa de temporalidad ha pasado de situarse en torno al 40 por ciento en 2018 a aproximadamente el 17 por ciento en la actualidad.

A ello ha sumado una previsión de incremento de los ingresos turísticos del 4,6% respecto al verano de 2025, un dato que, según ha explicado, demuestra que Andalucía está avanzando hacia un modelo en el que el crecimiento del número de visitantes resulta más contenido, pero genera un mayor impacto económico.

"Es un turista que crece con moderación, pero que genera más empleo y más rendimientos. Ese es el modelo de negocio turístico que estamos persiguiendo en Andalucía", ha concluido Bernal, quien ha defendido que esa estrategia se está construyendo con la colaboración de empresarios, trabajadores y administraciones públicas.