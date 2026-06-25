Restablecida la normalidad en la alta velocidad Madrid-Andalucía tras la incidencia por robo de cable en Ciudad Real

Archivo - Viajeros en el vestíbulo de la estación de trenes de Santa Justa de Sevilla esperando la salida de su tren. A 17 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha anunciado a primera hora de este jueves 25 de junio que se ha restablecido la normalidad en la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía que se vio afectada este miércoles con retrasos debido a una incidencia provocada por un robo de cables entre los municipios de Urda y Malagón, en la provincia de Ciudad Real.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha anunciado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, que sobre las 06.30 horas ha quedado solucionada la incidencia provocada por el robo de cable entre Urda y Malagón, que causó retrasos puntuales desde las 17.00 horas de este miércoles que afectaron a trenes de Renfe, Iryo y Ouigo.

Por su parte, Renfe ha comunicado poco después en su cuenta oficial de X que se ha restablecido la "circulación normal" entre Urda y Malagón.