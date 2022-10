Blanco señala que los ayuntamientos andaluces han dejado de solicitar 38 millones de euros del Plan Ahora Joven

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, Rocío Blanco, ha indicado este miércoles que más de 38 millones de euros del Plan Ahora Joven, destinado a la afrontar planes de empleo juvenil, han quedado sin solicitar por parte de los ayuntamientos andaluces, lo que supone más de una cuarta parte del fondo destinado a este plan, en concreto, un 25,7 por ciento del presupuesto.

Así lo ha revelado la consejera durante su intervención en comisión parlamentaria en respuesta a la pregunta formulada por la diputada autonómica socialista Pilar Navarro sobre las ayudas solicitadas por el Ayuntamiento de Almería, al que correspondían 2.763.000 euros de los que solicitó solamente 90.000 euros --para diez contratos-- y a los que finalmente renunció a mitad de septiembre, por lo que se tramita aún el procedimiento de reintegro.

"No es una cosa que de verdad cree empleo, no crea empleo", ha manifestado Blanco en relación a este tipo de iniciativas financiadas con fondos europeos para las que, según ha recordado, los ayuntamientos "tienen autonomía para decidir" sobre si se acogen o no.

Blanco ha defendido que organismos como la Cámara de Cuentas consideran que el "impacto de la creación de empleo es mínimo", sentido en el que además la Comisión Europea tiene "reticencias" sobre este tipo de mecanismos de cara a articular nuevos planes de empleo ya que "entienden que no se crea empleo" sino que quienes favorecen la contratación son "las empresas y los trabajadores autónomos".

Con ello, ha recalcado que este tipo de ayudas a los ayuntamientos suponen un "incentivo a la contratación", ya que los consistorio también debían poner una parte de los fondos para completar el programa, "un poquito de dinero, no mucho". "En este caso, nosotros poníamos disposición 9.000 euros por un contrato de seis meses de duración".

Frente a las críticas expresadas por la parlamentaria socialista ante que ayuntamientos como el de Almería, gobernado por el PP, dejara escapar estas ayudas mientras que otros como el de Granada han aceptado tres millones de euros con una aportación de 700.000 o el de Sevilla haya aceptado nueve millones para 943 contratos, Blanco ha asegurado que "el PP no pide planes de empleo, pero el PSOE sí los pide y cuando los pide, los ayuntamientos del PSOE no los solicitan".

En esta línea, ha desgranado que el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha renunciado a más de dos millones y medio, el Ayuntamiento de Huelva ha renunciado a 1,8 millones, el Ayuntamiento de San Fernando (Sevilla) ha renunciado a 1,2 millones, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ha renunciado a 900.000 euros, el Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz) a 207.000 euros, el Ayuntamiento de Manilva (Málaga) a 189.000 euros, el Ayuntamiento de Guadalcázar (Córdoba) a 27.000, el Ayuntamiento de Cádiz a un 1,3 millones, y el Ayuntamiento de Casares (Málaga) a 99.000 euros.

Con ello, la titular andaluza de Empleo ha incidido en que además en los acuerdos de concertación económico y social de la pasada legislatura "ni los sindicatos ni los empresarios pidieron planes de empleo" de este estilo mientras que "solo 45 ayuntamientos, el 5,7 por ciento de los ayuntamientos de Andalucía, han pedido planes de empleo".

"Tan lícito es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Almería como todos los ayuntamientos del PSOE que sí han solicitado planes de empleo y que no los han peticionado en esta ocasión", ha dicho Blanco, quien ha especificado en relación a este plan que hay 23 ayuntamientos y ELA que no han solicitado el total de las ayudas y otros 26 que no han solicitado ninguna cuantía.

Más allá de estas cuestiones, Navarro ha calificado de "lamentable" la gestión efectuada por el Ayuntamiento de Almería en relación a estos fondos cuando, según ha recordado, aún era alcalde de la ciudad el actual portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco.

"¿Dónde está la eficacia, dónde está la voluntad política para ayudar al empleo de los jóvenes", se ha cuestionado la diputada socialista por Almería, quien ha incidido en que el Consistorio "no tenía que competir con nadie" porque eran unas ayudas ya asignadas mediante Orden en BOJA.