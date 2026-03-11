El BluesCazorla Blues Battle 2026 supera el medio centenar de bandas inscritas

Imagen De Archivo Del Concurso De Batallas De Bandas - AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

JAÉN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El VIII BluesCazorla Blues Battle 2026 ha cerrado su plazo de inscripción con más de medio centenar de bandas registradas, una cifra que, según el Ayuntamiento de Cazorla (Jaén), "confirma el creciente interés que despierta este certamen musical" y que "refuerza el posicionamiento del festival como uno de los referentes del blues en España".

El concurso se celebrará del 9 al 11 de abril dentro de la programación de la XXXII edición del Festival BluesCazorla. Tras el cierre de inscripciones, la organización iniciará el proceso de selección para elegir las 25 bandas participantes que competirán en esta nueva edición.

El certamen, tal y como se ha informado desde el Consistorio, tiene como objetivo estimular la creación artística en el ámbito del blues, impulsar el talento emergente y ofrecer una plataforma de promoción para nuevas bandas, al tiempo que contribuye a dinamizar la actividad cultural, turística y económica del municipio.

El concurso contará con una fase clasificatoria los días 9 y 10 de abril, con actuaciones en distintos establecimientos de la localidad, lo que permitirá que el blues llegue a diferentes espacios y genere actividad en bares, restaurantes y locales culturales.

La gran final se celebrará el 11 de abril en el Escenario Jaén Paraíso Interior (Auditorio del Cristo). Un jurado especializado seleccionará cinco bandas finalistas, que optarán a un primer premio dotado con 1.000 euros y la actuación el sábado en el escenario de la Plaza de Santa María durante el festival, así como a un segundo premio de 500 euros y actuación el viernes en el mismo escenario.

El alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, ha destacado "la gran respuesta" obtenida tras el cierre de las inscripciones y ha señalado que "superar el medio centenar de bandas inscritas demuestra el enorme interés que despierta BluesCazorla y el prestigio que ha alcanzado este certamen dentro del circuito nacional del blues".

En este sentido, ha subrayado que "la Blues Battle se ha consolidado como una plataforma de proyección para bandas emergentes y, al mismo tiempo, como un elemento dinamizador para nuestro municipio, ya que durante esos días Cazorla se llena de música, visitantes y actividad cultural".

Olivares ha añadido que BluesCazorla es "mucho más que un festival" ya que "es una marca cultural que posiciona a nuestro municipio como referente musical y destino turístico de primer nivel". Además, ha incidido en que "apostar por la cultura es apostar por el desarrollo local, la generación de oportunidades y la proyección exterior de Cazorla".