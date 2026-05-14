Boikot, Seguridad Social, Rebrote y Mägo de Oz encabezan la 44 edición del Festival Zaidín Rock 2026

Presentación de la 44 edición del incombustible Zaidín Rock, uno de los festivales musicales con entrada libre decanos de Europa y del mundo en número de ediciones seguidas. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Zaidín Rock de Granada alcanzará este próximo mes de septiembre su 44 edición con un cartel que mantiene intacta su identidad en una perfecta mezcla de rock, mestizaje y sonidos urbanos, y aunando bandas emergentes granadinas con nombres propios indiscutibles de la escena nacional como Mägo de Oz, Boikot, Seguridad Social o Poncho K.

Consolidado como una de las citas imprescindibles del rock de este país y uno de los encuentros con entrada libre decanos de Europa y del mundo en número de ediciones seguidas, el Zaidín Rock adelanta este año su fecha y se celebrará los días 3, 4 y 5 de septiembre, coincidiendo con las fiestas del barrio, en el recinto situado entre el estadio de Los Cármenes y el Palacio de los Deportes, remodelado para la cita con marquesina de entrada y nuevo adoquinado que mejora el entorno del espacio de celebración.

El concejal de Deportes y presidente de la Junta Municipal de Distrito Zaidín, Jorge Iglesias, ha destacado la calidad artística de un cartel con grupos que responden a diferentes estilos y públicos, que vuelve a contar con una destacada presencia de bandas locales "en ese claro apoyo al talento más joven de la ciudad" y que, sin duda, "dará la bienvenida musical a lo grande al nuevo curso en Granada".

"El Zaidín Rock es mucho más que un festival; es una de las grandes manifestaciones culturales y sociales de Granada, un símbolo de identidad que nació ligado a un barrio que hace décadas que pasó a ser patrimonio de toda la ciudad y que ha sabido mantenerse vivo generación tras generación, representando perfectamente el carácter abierto y participativo de nuestra ciudad", ha destacado el edil.

También ha puesto énfasis en señalar que el festival es el reflejo de los valores que Granada quiere proyectar en su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031: "Una cultura que nace también desde los barrios, que transforma espacios, que genera comunidad y que conecta con la esencia de su gente".

PROPUESTAS MUSICALES

El festival arrancará el jueves 3 de septiembre con la noche más reivindicativa e inconformista con bandas de punk mestizo que comparten raíces combativas encabezadas por los veteranos Boikot. Los de Madrid llegarán al Zaidín en pleno estado de forma inmersos de lleno en su gira 'No les interesa' y consolidados como unos imprescindibles del punk estatal.

Junto a ellos estarán los murcianos Awakate, que convierten cada directo en una auténtica fiesta de mestizaje urbano; y dos nombres granadinos: Sarajevo 84, que llegarán con las canciones aún muy recientes de su último álbum, 'The after party', y La Hija Única, la propuesta más emergente de la noche que se mueve entre el rock indie y el punk de autor.

El viernes 4 continuará la fiesta con el rock para los públicos más exigentes. La noche grande del festival contará con los incombustibles Seguridad Social que, a punto de celebrar sus 45 años sobre los escenarios, ofrecerán un repaso por los grandes y aclamados himnos de su repertorio, como 'Chiquilla' o 'Quiero tener tu presencia'.

Con ellos estará también Poncho K, una figura clave del rock urbano andaluz y la canción de autor callejera cuya propuesta es una perfecta mezcla de poesía popular, flamenco y rock. El cartel se completará con la explosión de música balkan, ska, árabe y gipsy de Balkan Bomba y con los granadinos Dark Libra y Paulina del Carmen, dos de las bandas locales con mayor proyección que se mueven del rock melancólico de los primeros al pop indie de la segunda.

Por último, el sábado 5 el cierre del festival vendrá de la mano de las propuestas de rock más alternativas con la jornada más diversa musicalmente y con un nombre propio: Mägo de Oz, que con casi cuatro décadas ya de carrera continúa en plena efervescencia creativa y que llegará al Zaidín con los temas de su reciente 'La noche de las brujas'.

La noche también contará los esperados Rebrote, la nueva banda que lidera Iñaki Antón 'Uoho', exmiembro de Extremoduro y Platero y Tú, y Jaime Moreno, líder de The Electric Alley. Con ellos completarán el cartel tres propuestas granadinas: la fusión de gypsy punk, rumba, ska y música balcánica de Sonido Vegetal, el rock alternativo de atmósferas intensas de The Tragic Company y el proyecto emergente de indie-rock de Noray.

Los conciertos comenzarán a las 21.30 horas de cada día con las actuaciones de los grupos locales en primer lugar. Tal y como ha valorado Iglesias, "el Zaidín Rock va a volver a convertir a Granada en punto de encuentro de miles de personas alrededor de la música en una edición que mantiene un equilibrio entre artistas históricos y propuestas emergentes, permitiendo que convivan bandas legendarias con nuevos proyectos que reflejan el excelente momento creativo que vive nuestra escena local y que están llamados a marcar el futuro de la música del país".

UNA TRAYECTORIA SOBRESALIENTE Y ÚNICA

Creado en 1983 por la Asociación de Vecinos Zaidín-Vergeles, por el escenario del Zaidín Rock han pasado todos los grandes nombres de la música de este país junto a referentes internacionales como Molotov, Mano Negra, Echo & the Bunnymen, Terrorvision, The Posies o Elliott Murphy, sirviendo además de trampolín artístico para la rica cantera musical de la ciudad, que ha encontrado siempre en el festival una oportunidad de tocar de manera profesional en uno de los escenarios con más galones de la música española.

El presidente de la asociación de vecinos, Antonio Ruiz, ha agradecido el apoyo a los patrocinadores que hacen posible el evento, así como al público que cada año llena los conciertos.

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, David Rodríguez, ha manifestado que "este festival forma parte ya del ADN del barrio y de la ciudad de Granada, ya que año tras año reúne a cerca de 80.000 personas a lo largo de los tres días de conciertos", lo que genera "un impacto turístico muy significativo, con una media de unas 24.000 personas diarias que visitan la ciudad durante esas fechas".

Rodríguez ha destacado que el festival del Zaidín "es también un proyecto de convivencia e integración". "Participan jóvenes, personas mayores, mujeres, familias y colectivos vecinales, en un ambiente abierto, diverso y seguro", ha indicado, al tiempo que ha agradecido a todas las personas, colectivos e instituciones su apoyo para que "después de 44 años este festival siga siendo un ejemplo de cultura accesible, compromiso social y orgullo vecinal".

Por su parte, el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha señalado que desde la Diputación de Granada se renueva un año más el apoyo a este evento emblemático que se viene celebrando desde 1980 y se vuelve a hacer a través de la marca Sabor Granada.

"El Zaidín Rock es mucho más que música, es un escaparate único que proyecta el nombre de Granada a nivel nacional y que, edición tras edición, demuestra su capacidad para dinamizar no solo el barrio, sino toda la capital y la provincia", ha dicho.

Organizado por la Asociación de Vecinos Zaidín-Vergeles y operado por Producciones Toro, el Festival Zaidín Rock cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Granada, la empresa municipal GEGSA, Caja Rural y Cervezas Alhambra.