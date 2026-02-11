La borrasca Nils deja aviso naranja este jueves en Almería por viento y en el litoral mediterráneo andaluz por oleaje

Imágenes del fuerte viento provocado por la borrasca. - Marian León - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Nils sigue azotando Andalucía y mantiene activados para este jueves, 12 de febrero, avisos meteorológicos en varias provincias. En concreto, se ha decretado el aviso naranja por viento en Almería y el amarillo en Granada y Jaén, mientras que el oleaje activará la alerta naranja en Almería y Granada y la amarilla en Málaga.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, el aviso naranja por viento permanecerá vigente hasta las 9,00 horas en Valle del Almanzora y Los Vélez y Nacimiento y Campo de Tabernas, por rachas de hasta 90 kilómetros por hora de componente oeste. Además, una vez finalice este aviso, se decretará el nivel amarillo en ambas comarcas hasta las 15,00 horas. Este mismo nivel de alerta se mantendrá activo en Poniente y Almería capital hasta esa hora, por rachas del oeste de hasta 70 km/h.

De igual modo, el oleaje también azotará el Poniente y Almería capital y el levante, donde el aviso naranja estará activo hasta las 8,00 horas por viento del oeste de entre 60 y 70 kilómetros por hora (fuerza 8), acompañado de olas de entre tres y cuatro metros en el Poniente. En el Levante se esperan vientos de 50 a 70 kilómetros por hora (fuerza 7 a 8) y olas de hasta cuatro metros. Tras el cese del aviso naranja, este fenómeno mantendrá activa la alerta amarilla hasta el término de la jornada en el Poniente y hasta las 19,00 horas en el Levante.

En la provincia de Granada, la costa estará bajo aviso naranja por oleaje hasta las 8,00 horas, por vientos del oeste de entre 60 y 70 km/h (fuerza 8), con olas de entre tres y cuatro metros. Tras la finalización de este nivel, se mantendrá el aviso amarillo hasta la medianoche de este jueves, con rachas del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de hasta cuatro metros.

En Cádiz, continuará vigente la alerta amarilla por lluvias hasta las 6,00 horas, con una precipitación acumulada de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y registros que podrían alcanzar los 80 litros por metro cuadrado a lo largo de la jornada. Asimismo, en las comarcas granadinas de Guadix y Baza, Nevada y Alpujarras, así como en el litoral, permanecerá activo el aviso amarillo por viento hasta las 15,00 horas, con rachas de componente oeste de hasta 80 kilómetros por hora.

El viento también será protagonista en la comarca jiennense de Cazorla y Segura, donde se mantendrá el aviso amarillo hasta las 12,00 horas por rachas del oeste de hasta 70 km/h. Por último, en las comarcas malagueñas de Sol y Guadalhorce y la Axarquía se decretará el aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 6,00 horas, con viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7).