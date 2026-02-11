Las borrascas retrasan el final de la campaña de aceituna y cuestionan el cumplimiento del aforo

Olivares con la aceituna caída en el suelo como consecuencia de la cadena de borrascas - COAG

JAÉN 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los últimos datos facilitados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), ponen de manifiesto que las lluvias de los meses de diciembre, enero y el último temporal están retrasando la campaña de recogida de la aceituna, incluso mermándola, ya que, a 31 de enero sólo se había recogido en la provincia de Jaén un 60 por ciento de la producción previsto en el aforo, mientras que casi la totalidad de la aceituna se encuentra ya en el suelo, y el barro hace difícil la entrada en las explotaciones.

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de COAG Jaén y responsable de Olivar de COAG Andalucía, Francisco Elvira, que ha incidido en que los datos reflejan que la recogida de la cosecha se está retrasando y que ·cada día que pasa hay menos aceite del previsto, en las últimas semanas, además por el temporal de viento y agua que ha tirado la aceituna al suelo e incluso alguna la ha arrastrado el agua", por lo que "el aforo no se va cumplir".

Según los datos, aún provisionales, de la AICA consultados por COAG Jaén, hasta el mes de enero se habían producido en España 1.044.116 toneladas de aceite, 190.452 toneladas menos que el año pasado. La mayoría de la aceituna que restaría por coger estaría en la provincia de Jaén, principal productora de España.

Las existencias a 31 de enero de 2026 eran de 943.697 toneladas de aceite, 112.743 toneladas menos que en el mismo mes de 2025, además, teniendo en cuenta que han bajado las salidas de aceite al mercado.

Por su parte, desde Asaja, sí se ve factible alcanzar el aforo, aunque haya pérdidas por el temporal. "Con esta cifra de producción ya en enero, a pesar de que llevamos casi un mes y medio perdido de las faenas de recolección a consecuencia de las lluvias, es más que probable, cuando el tiempo permita que se retomen las tareas y a pesar de las pérdidas que va a haber por la caída de fruto, que lleguemos al aforo, previsto en 1.370.000 toneladas", ha dicho el gerente y portavoz de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero.

Con respecto a las salidas, en el mes de enero ascendieron a 97.131 toneladas --sin contar con las importaciones--. "Aunque es un buen ritmo de salidas, con una media de 96.927 en este primer cuatrimestre, tienen que incrementarse. Tenemos solo 27.000 toneladas más comercializadas que el año pasado por esta misma fecha, por lo que es fundamental que aumenten, porque de lo contrario tendremos una dificultad añadida a finales de año", ha apuntado Valero.

Para UPA, los últimos datos publicados por AICA reflejan "una magnífica campaña de comercialización del aceite de oliva", a pesar de contar con una producción sensiblemente inferior a la del pasado ejercicio.

"Tenemos menos producción y más comercialización, lo que está haciendo que la tendencia de los precios en origen vaya al alza, un dato más que positivo, especialmente en el olivar tradicional, donde estamos alcanzando niveles de rentabilidad", ha dicho el secretario general de UPA-Andalucía, Jesús Cózar, que ha apuntado que "en los cuatro primeros meses ya se ha vendido prácticamente el 50 por ciento de la cosecha que llevamos recolectada".

En opinión de UPA, la actual campaña demuestra "la capacidad del sector para responder a la demanda del mercado incluso en un contexto de menor producción", y confían en que la evolución de los precios permita "garantizar la rentabilidad de miles de explotaciones familiares que sostienen el tejido económico y social de gran parte del conjunto de Andalucía".