Bosquet aplaude la labor "impagable" de apoyo y asistencia de la Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitados

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha destacado este martes la labor "impagable" de apoyo, acompañamiento, asistencia y prevención" que realiza la Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fajer).

"Quiero empezar agradeciendo, en nombre de todo el Parlamento de Andalucía, lo que hacéis desde la Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitados. Por esa labor impagable de apoyo, de acompañamiento, de asistencia y de prevención. Y por ese compromiso extraordinario en la lucha contra la adicción al juego", así ha comenzado su intervención Marta Bosquet, en un acto en el Parlamento con motivo de la presentación de la campaña del próximo 29 de octubre, 'Día sin Juegos de Azar', donde se ha leído un manifiesto.

La presidenta del Parlamento se ha referido al problema "muy grave" que supone el juego patológico, un "problema no siempre entendido y una realidad compleja, extremadamente dura, que destroza vidas y rompe familias y que, además, por la falta de comprensión y por no entenderse en muchos casos como enfermedad, recoge un fuerte estigma social que no hace sino dificultar la recuperación".

En este sentido, Marta Bosquet ha dicho que es importante alzar la voz y reclamar la atención sobre la cara más oscura del juego: "Sobre el problema de la ludopatía y sus nefastas consecuencias en la vida personal, familiar, social y laboral de quien lo padece, y sobre el gran dolor que genera".

Por ello, según ha continuado, "desde el Parlamento nos unimos una vez más a vuestra causa contribuyendo con la Fajer a dar visibilidad a una labor imprescindible para que el mensaje que hoy volvéis a abanderar en torno al Día sin Juegos de Azar alcance toda la relevancia posible".

También ha realizado advertencias sobre las nuevas realidades en torno a la ludopatía, como son el juego online y las apuestas deportivas. Ha sido contundente al afirmar que "son un problema urgente que tenemos que afrontar decididamente como sociedad porque las primeras consecuencias de esta nueva realidad ya se están viendo, y son demoledoras".

Finalmente, Marta Bosquet ha puesto en valor el papel de las asociaciones de jugadores rehabilitados porque "son espacios de encuentro para compartir conocimientos, experiencias y avanzar de la mano". "Por eso tenemos que respaldar más y mejor vuestras campañas contra la adicción, como la del próximo viernes en torno al Día sin Juegos de Azar. Con ese objetivo espero que podamos seguir trabajando juntos. Sabéis que contáis con el Parlamento de Andalucía y con mi compromiso como presidenta para avanzar en esta causa y evitar más vidas destrozadas", ha concluido Bosquet esperando que "podamos ir construyendo una sociedad más segura, entre todos, frente a la amenaza de la adicción al juego".