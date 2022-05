Bosquet califica de "muy prolífera" esta legislatura: "No voy a tener mayor honor que ser presidenta del Parlamento"

SEVILLA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, ha asegurado que "no voy a tener mayor honor en mi vida que haber sido presidenta del Parlamento" por "lo que conlleva, que es representar la voluntad de los andaluces", y ha aseverado que "ha habido grandes hitos en esta legislatura", destacando que "ha sido muy prolífera en materia legislativa", ya que "se han aprobado 20 leyes y 60 decretos".

Así lo ha manifestado Bosquet en una entrevista este domingo en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press. Ha remarcado que "ha sido un honor" ser presidenta del Parlamento y "lo he intentado hacer lo mejor posible". "Pido perdón por las equivocaciones, y si en algo he acertado y ha sido en beneficio de los andaluces, me doy por satisfecha", ha precisado.

Sobre las leyes aprobadas durante la legislatura, ha enfatizado que "es verdad que algunos se nos han quedado a las puertas, como la Ley de Economía Circular, que es una muy importante por las nuevas oportunidades de negocio que podría traer; así como otras leyes que están en tramitación parlamentaria como la de policías locales o la ley de atención a víctimas del terrorismo en Andalucía", ha explicado la presidenta del Parlamento andaluz.

A este respecto, ha destacado otras leyes, como la del Suelo ola de Infancia y Adolescencia, y ha subrayado que "ha sido una legislatura donde prácticamente ninguna ley ha sido echada para atrás o se ha quedado en el cajón". "Todos los proyectos han salido adelante" porque "han primado los consensos, que es para lo que estamos en un Parlamento, para buscar consenso y mayoría", ha apuntado Bosquet, recalcando que "esto redunda en el beneficio de los andaluces".

Sobre su futuro, la presidenta del Parlamento ha incidido en que "me gusta trabajar por los andaluces y por mi provincia de Almería". "Quiero trabajar y el dónde lo decidirán los andaluces", ha concluido.