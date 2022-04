Bosquet esgrime "estabilidad legislativa" en Andalucía ante la convocatoria de elecciones y rechaza populismo de Vox

SEVILLA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha defendido este martes que, al margen del rechazo al proyecto de Presupuestos para 2022 que "no es menor", "por lo demás sí ha habido estabilidad legislativa, no ha habido decreto que se haya echado para atrás", en su análisis de la convocatoria electoral para el 19 de junio, al tiempo que ha expresado el rechazo de Cs "al populismo, sea de Podemos o de Vox" porque "somos el freno de los populismos y los nacionalismos".

En una entrevista con RNE, recogida por Europa Press, ha sostenido que "haya elecciones no garantiza el Presupuesto para 2023" y ha reclamado que serán los partidos que propiciaron la derrota parlamentaria del Presupuesto para 2022, PSOE, Vox y Unidas Podemos, "son ellos los que tendrán que responder antes los andaluces".

En cuanto al futuro electoral de su partido y el suyo propio, que fue cabeza de lista por la circunscripción de Almería en la convocatoria de 2018, ha explicado que Ciudadanos celebró elecciones primarias para la elección de su candidato a la Presidencia de la Junta, del que resultó vencedor Juan Marín, y que "a partir de ahí no hay conformada ninguna lista, ninguna candidatura" y considerar que "no me voy a pronunciar porque no me corresponde a mí decidirlo".

Sobre las encuestas, adversas para su partido, se ha declarado partidaria de prestarles a "las encuestas el caso justo", Bosquet ha expresado su deseo de que los ciudadanos sean capaces de "valorar el trabajo de Cs desde que llegamos al Parlamento" tras blandir contribuciones como que "desde la pasada legislatura fuimos los primeros en reducir impuestos" y preguntarse "no sé qué pecado capital haya podido cometer Cs" para su situación electoral y deducir que "igual nuestro fallo ha sido no comunicar" sus logros en la gestión.

Bosquet ha sostenido que "hemos sido un Gobierno leal hasta el final, hemos ido a una", en alusión al Gobierno de coalición de PP-Cs.