Bravo valora un acuerdo con Vox que “mejora” el Presupuesto y lamenta no haber podido convencer a PSOE-A y Adelante

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha valorado este miércoles ante el Pleno del Parlamento el acuerdo sobre el Presupuesto andaluz para 2021 alcanzado con Vox, que viene a "mejorar" las cuentas y que supondrá "ayudar a mucha gente", y ha lamentado no haber podido "convencer" a PSOE-A y Adelante Andalucía de que se sumaran a un acuerdo. Les ha hecho un llamamiento para que en el trámite de enmiendas parciales realicen aportaciones que mejoren el texto presupuestario.

Durante su intervención de arranque del Debate de Totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos ante el Pleno de la Cámara, Bravo ha destacado que estos presupuestos --que alcanzan una cifra global de 40.188 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,7% en comparación con el de 2020, esto es, 1.444,3 millones más-- son el instrumento de lucha contra el Covid-19, y son las cuentas de la "responsabilidad, de la certidumbre, la credibilidad y la confianza", y continúan con la bajada de impuestos y la revitalización económica.

Ha recalcado que son un instrumento para combatir los efectos de la pandemia del coronavirus en los ámbitos sanitario, económico y social. Se refuerza la protección de la sanidad, la educación y las políticas sociales. Las cuentas contribuyen, según Bravo, a aportar "certidumbre, estabilidad y capacidad para movilizar recursos que sustenten las políticas públicas, así como afrontar los efectos de la pandemia y la recuperación económica".

Ha señalado además que el Gobierno andaluz ha tenido como objetivo presentar un Presupuesto que "aporte estabilidad, confianza, agilidad y capacidad de reacción". Ha agregado que se ha mandado a la ciudadanía un mensaje claro de que tenemos un plan que ayude a gestionar la incertidumbre de este momento y, si todo va bien, en diciembre, será un presupuesto, lo que da credibilidad y estabilidad.

Bravo ha insistido en que se trata de un Presupuesto "realista, que genera confianza y que garantiza que los gastos van a estar cubiertos por los ingresos", y ha querido dejar claro que la Junta tendrá el 2,2 por ciento de déficit como un índice de "obligado cumplimiento" y no orientativo.

Ha indicado además que la Junta, en el actual escenario, ha querido ser "prudente y realista" con los ingresos: Son unos presupuestos útiles, creíbles y que dan confianza, y "ser honestos es ser valientes".

En clave política, el consejero ha manifestado que "este Gobierno cree profundamente en los andaluces y en la calidad de nuestras instituciones para estar a la altura y consensuar medidas de utilidad, pragmáticas, alejando las consignas partidistas y los eslóganes ideológicos", por lo que ha invitado a las fuerzas políticas a centrarse "en lo que nos une" y les ha pedido que pongan el foco "en el interés común de los ciudadanos, de nuestras empresas y autónomos y en qué podemos hacer cada uno de nosotros para ser más útiles a Andalucía".

Ha señalado que si en los dos años anteriores, se marcó un hito al incorporar enmiendas de la oposición a los presupuestos, en esta ocasión se ha vuelto a marcar otro hito como ha sido abrir una negociación con todos los partidos. Ha querido agradecer públicamente a PSOE, PP, Cs, Vox y Adelante la voluntad que han tenido y ha expresado que ha sido "desilusionante" no haber "sido capaz de convencer" a PSOE y Adelante. Les ha agradecido el esfuerzo de sentarse, de dialogar, estudiar y poner sobre la mesa propuestas.

En cuanto al acuerdo con Vox, ha reconocido que ha "difícil y complicado" y le ha agradecido su "paciencia", pero al final "ha merecido la pena".

Andalucía necesita, bajo el contexto de extrema incertidumbre que ha generado la pandemia, dotarse de una herramienta que le permita reforzar los servicios públicos fundamentales y propiciar la confianza necesaria para sentar las bases de la recuperación económica, según ha señalado Bravo, quien ha recordado que los recursos para sanidad, educación y dependencia se han incrementado de forma progresiva desde 2019, hasta alcanzar cifras "históricas".

Ha detallado que Sanidad, Educación y Políticas Sociales son las áreas prioritarias de las cuentas, como viene sucediendo en los dos presupuestos anteriores (2019 y 2020), al concentrar el 55,9% del presupuesto total (22.470,76 millones). La dotación para la política de sanidad alcanza en 2021 su máximo histórico, con 11.566,6 millones de euros, incrementando esta partida en 716 millones, un 6,6% más que en 2020.*

En materia de educación, los fondos destinados se incrementan un 7% respecto a 2020, hasta sumar una cifra sin precedentes, 8.322,1 millones de euros, que ha permitido aumentar la plantilla en este curso y situarla por encima de 109.000 docentes. La política de dependencia y atención a mayores se ha erigido también en pilar prioritario para el Gobierno andaluz, de modo que la partida destinada crece en 93 millones, un 6,2% más, hasta los 1.609 millones.

Ha puesto también de manifesto que el Presupuesto para 2021 continúa con la política de bajada progresiva de impuestos iniciada en 2019, que este año contempla un nuevo descenso del tramo autonómico del IRPF que, lejos de suponer una pérdida de recaudación, se ha traducido en un aumento de la misma y del número de declarantes.*

Ha destacado igualmente que la inversión es la otra gran apuesta de estos presupuestos, y es por ello que las operaciones de capital alcanzan los 3.991,4 millones de euros, la mayor dotación de los últimos 8 años, de los cuales el 54,6% se corresponden con transferencias de capital por importe de 2.178,5 millones de euros, mientras que las inversiones directas de la Junta de Andalucía suponen casi 1.813 millones de euros, un 18,6% más que el ejercicio anterior. De este modo, el esfuerzo inversor va a aumentar en 254,8 millones de euros, un 6,8% más.

GASTO NO FINANCIERO

El gasto no financiero (aquel que se destina a las políticas una vez descontada la amortización de la deuda pública) experimenta un importante aumento del 6,5% y se eleva hasta los 35.669,4 millones (2.164 millones más que en 2020), con el fin de afrontar la actual situación de crisis sanitaria y retomar la senda de crecimiento de la economía, según el consejero. Por su parte, el gasto financiero se reduce como consecuencia de un menor vencimiento de deuda previsto para el ejercicio.

El consejero de Hacienda ha señalado que en la envolvente financiera se han maximizado los fondos europeos del actual marco 2014-20 y que la tasa de déficit del 2,2%, orientativa para el Gobierno central, será obligatoria para la Junta de Andalucía: "No queremos que la deuda la paguen las generaciones futuras", ha aseverado. Respecto a la transferencia del Estado por el restante 1,1% del PIB, Juan Bravo ha afirmado que los presupuestos prevén 1.797 millones de euros, un 13,3% del total, al contabilizar el criterio de PIB.

Sin embargo, "si el reparto se hiciera por población, sumaríamos 630 millones de euros más; por ello, pido ayuda a PSOE y Adelante Andalucía para traer ese dinero a Andalucía", ha apuntado el consejero. Bravo ha explicado la decisión de no incorporar los fondos europeos al presupuesto, ya que "no conocemos aún los criterios de reparto, están aún en trámite de aprobación y el dinero no empezará a llegar hasta la segunda parte de 2021. Sumarlos habría sido lo fácil, pero no lo honesto, ni lo prudente, ni lo cierto", ha dicho.

"Estos Presupuestos son los de las prioridades y desde los que vamos a exigir la máxima eficiencia para seguir apostando por la política del céntimo, por el ahorro en el gasto superfluo y por redirigir los recursos donde son más necesarios y aporten mayor rentabilidad social y económica", ha subrayado el consejero.