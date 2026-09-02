Buscan a un joven que rompió un pilar de la Alhambra haciendo parkour

Archivo - Entorno del Palacio de Carlos V en la Alhambra. - PATRONATO DE LA ALHAMBRA - Archivo

GRANADA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven arrancó el pasado viernes un pilar dentro del conjunto monumental de la Alhambra haciendo parkour junto a un grupo de amigos, unos hechos que ya investiga la Policía Nacional, según han informado a Europa Press fuentes de este cuerpo y del patronato que gestiona el monumento.

El destrozo se produjo entre las cuatro y las cinco de la tarde del viernes, cuando varios jóvenes se situaron enfrente del Palacio de Carlos V para practicar parkour, una disciplina física basada en salvar los elementos del entorno urbano --como muros, barandillas o desniveles-- saltando, trepando o rodando. Durante la actividad, uno de ellos desprendió la columna.

Unos visitantes alertaron a los trabajadores del monumento, pero los implicados huyeron a gran velocidad por la Puerta de los Carros y no fue posible dar con ellos, según han detallado a Europa Press fuentes próximas al monumento.

El visionado de las cámaras ha permitido determinar que eran cinco jóvenes los que aquel día practicaron parkour en este lugar. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación tras recibir una denuncia del Patronato de la Alhambra y está practicando las diligencias oportunas para identificarlos.

Según avanza el diario 'Ideal', los arquitectos del Patronato de la Alhambra han cifrado en 12.000 euros los daños en el pilar afectado en el monumento, que se encuentra en una zona cerrada al público.