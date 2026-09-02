Berrocal (Huelva) recibirá la Vuelta Ciclista con mensajes de agradecimiento y de "esperanza" tras el incendio de Niebla

Entorno afectado por el incendio de Niebla en El Berrocal. - Francisco J. Olmo - Europa Press

BERROCAL (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

La ciudadanía de Berrocal (Huelva) se prepara para recibir la etapa de la Vuelta Ciclista a España que recorrerá la provincia de norte a sur el próximo martes 8 de septiembre y que pasará por tierras de este municipio de la Cuenca Minera que sufrió la peor parte del incendio que se inició el pasado 6 de agosto en el paraje Rabo Conejo de Niebla y que llegó a calcinar más de 33.000 hectáreas y prácticamente todo el terreno forestal de este pueblo.

De este modo, según ha indicado a Europa Press el alcalde de Berrocal, Ángel Luis Romero, la intención es que todo el pueblo se sume a esta celebración con camisetas, así como esperan poder colocar una pancarta, que sea visible desde el helicóptero de la organización, para poder transmitir a toda España y a los seguidores internacionales de esta prueba deportiva un mensaje de "esperanza" en su recuperación tras la tragedia.

Igualmente, se pretende que la pancarta muestre un mensaje de agradecimiento a los dispositivos de emergencias, así como a todos los que han ayudado a frenar el fuego y a su municipio. La idea es colocarla en el paraje de Los Riscos Altos para que puede visibilizarse al paso del pelotón por la zona y que pueda ser captado por el helicóptero que retransmite imágenes de la carrera.

El alcalde de Berrocal ha señalado que este es el deseo de la ciudadanía del municipio, toda vez que ha recordado que se trata de un evento deportivo "vivo" por lo que podría darse circunstancias por lo que finalmente no sea posible colocar este cartel.

Lo que sí parece que se levará a cabo es una concentración de los ciudadanos con mensajes de "esperanza" en una tierra que ha sufrido intensamente los dos peores incendios que han asolado la provincia de Huelva, como han sido el que se inició en Minas de Riotinto en 2004 y el de este año, que comenzó en Niebla y afectó a once municipios --diez de ellos de la provincia onubense y Aznalcóllar, en Sevilla--.

ZONA CATASTRÓFICA

El Ayuntamiento de Berrocal aprobó el pasado 24 de agosto en un pleno extraordinario solicitar la declaración del término municipal como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil --popularmente conocida como 'zona catastrófica'--, así como la Declaración de desastre natural con especial incidencia en el potencial productivo agrario tras el incendio forestal de Niebla.

En declaraciones a los medios aquel día antes del inicio del pleno, el alcalde de Berrocal, en nombre del Consistorio, realizó un llamamiento "desesperado" a la "unidad de acción" de todas las administraciones públicas --Gobierno central, Junta de Andalucía y Diputación de Huelva-- y de la sociedad civil para articular un rescate integral del municipio, alertando de que la localidad se halla en una posición "crítica" e instando a poner en marcha actuaciones de regeneración y dinamización socioeconómica.

En la propuesta aprobada se articulan tres vías de auxilio institucional: la petición al Ministerio del Interior/Gobierno central para la declaración de zona catastrófica; la solicitud a la Junta de Andalucía para la declaración de desastre natural con foco en el sector productivo agrario y forestal; y el reclamo a la Diputación Provincial de Huelva de "todo el apoyo técnico y humano posible" para suplir la falta de recursos propia del pequeño ayuntamiento.

Entre las actuaciones prioritarias requeridas con carácter "inmediato" para frenar la catástrofe medioambiental, el Ayuntamiento insta a ejecutar trabajos de corrección sobre el terreno para "contener la pérdida de suelo, frenar la contaminación de los acuíferos subterráneos y restaurar la cubierta vegetal dañada".

En la hoja de ruta de restauración ambiental, el pleno de Berrocal ha incluido como punto relevante acordar la reducción progresiva del cultivo del eucalipto en el término municipal, promoviendo en su lugar la reforestación con especies autóctonas productivas como alcornoques, pinos piñoneros, encinas y algarrobos.

Para evitar el abandono definitivo del municipio, el Gobierno local insta a las administraciones a cofinanciar e impulsar proyectos generadores de tejido productivo local. Como propuesta inicial a estudiar, el consistorio baraja la implantación de un gran vivero forestal municipal que permita fijar población y crear empleo directo durante la fase de reconstrucción.