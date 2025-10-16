Buscan a un varón de 58 años desaparecido desde el martes en Córdoba

Archivo - Un coche patrulla de la Policía Nacional en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha activado un dispositivo de búsqueda sobre un varón de 58 años de edad, con el nombre de Miguel Francisco T. J., desaparecido desde el martes 14 de octubre en la capital cordobesa.

Según han informado fuentes policiales, la familia ha alertado de la desaparición este miércoles, día en el que se ha puesto en marcha el dispositivo en la ciudad.

Al respecto, según han avanzado desde la Fundación QSDglobal, el varón mide 1,75 metros, tiene color de ojos marrón y el pelo es castaño, y conduce un coche BMW color azul con matrícula 3842CWK.