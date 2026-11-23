El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, atiende a medios en Córdoba por el 29N. - VOX

CÓRDOBA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha criticado este lunes en Córdoba "el deterioro de la seguridad ciudadana, la creciente presión fiscal y el abandono de las infraestructuras", señalando al "PP y PSOE como responsables de unas políticas que castigan especialmente a las familias más humildes".

En declaraciones a los periodistas, Buxadé ha advertido del "incremento de las riñas, lesiones y enfrentamientos en el centro de Córdoba, una ciudad tradicionalmente tranquila". "No puede ser que una ciudad con niveles de criminalidad inferiores a los de otras provincias esté ahora en esta situación", ha señalado.

En este sentido, ha reclamado "más efectivos policiales, mejores medios y el reconocimiento de la profesión de riesgo", de manera que quieren que "la Policía gane las batallas en la calle", así como "proteger a quienes nos protegen".

El dirigente de Vox también ha criticado "la implantación de la tasa de basuras en una provincia con una renta per cápita y unas pensiones entre las más bajas de España. Así, ha reprochado que "el PP justifique estas medidas apelando a Europa, cuando populares y socialistas impulsan conjuntamente estas políticas desde Bruselas". "Hay que liberar a los españoles, bajar los impuestos y eliminar esas tasas ridículas que castigan a las familias humildes y a los jubilados", ha defendido.

"NO QUEREMOS TRENES NI CARRETERAS DE LA MUERTE"

Igualmente, Buxadé ha recordado a las víctimas del siniestro ferroviario de Adamuz y ha avisado del "deterioro de las infraestructuras ferroviarias y viarias de Andalucía", reclamando "un plan nacional que garantice su mantenimiento y seguridad".

"Cualquiera que circule por las carreteras de Andalucía conoce su estado y no queremos trenes de la muerte ni carreteras de la muerte", ha advertido el representante de Vox.