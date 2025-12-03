El CAA presenta una guía para el tratamiento informativo de las personas con discapacidad en los medios de comunicación

La presentación de la Guía para el Tratamiento Informativo de la Discapacidad en Medios de Comunicación Audiovisual y Digital. - CAA

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha presentado la Guía para el Tratamiento Informativo de la Discapacidad en Medios de Comunicación Audiovisual y Digital en un acto en el que han acudido representantes de las entidades de referencia en el ámbito de la discapacidad, que han participado en la elaboración de la guía, Cristóbal Martínez, delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Marta Castillo, presidenta de Cermi Andalucía y la presidenta de Cocemfe Sevilla, Nieves Márquez.

Tal y como ha informado el Consejo en una nota, esta nueva guía ha surgido como iniciativa de la comisión de Acción Social del CAA y cuenta para el tratamiento de sus recomendaciones con la colaboración de periodistas especializados y entidades de referencia. Así, este texto aspira a convertirse en una "herramienta esencial" para redacciones, productoras y profesionales del sector que buscan un enfoque respetuoso, riguroso y plenamente inclusivo.

En concreto, la revisión de este documento llega en un momento en el que la representación mediática de la discapacidad continúa siendo "claramente insuficiente". Según ha apuntado el propio CAA, el colectivo --más de 835.000 personas en Andalucía-- sigue infrarrepresentado en informativos, programas y contenidos digitales, una brecha que "limita su visibilidad social y dificulta la erradicación de estereotipos".

De esta forma, el CAA ha especificado que la guía insiste en que la discapacidad no define a la persona, sino que es solo una circunstancia de su vida, como principio central. En esa línea, el texto detalla diez áreas clave de actuación para los medios, desde el uso de un lenguaje respetuoso hasta la necesidad de promover la accesibilidad universal en todos los formatos audiovisuales.

Asimismo, han detallado que entre las recomendaciones más destacadas, el documento subraya la importancia de "eliminar términos obsoletos o paternalistas y optar por expresiones como personas con discapacidad, evitando conceptos que infantilizan o asocian erróneamente la discapacidad a enfermedad", así como por "combatir estigmas y prejuicios, especialmente la vinculación entre discapacidad intelectual, enfermedad mental y violencia, aún presentes en el discurso mediático".

Por otra parte, han concretado que el texto también incide en "garantizar la accesibilidad universal, incorporando subtitulación, audiodescripción, lengua de signos, lectura fácil y texto alternativo en contenidos digitales", así como "ampliar las fuentes informativas, integrando a asociaciones, especialistas y protagonistas del movimiento asociativo para lograr una mirada más diversa y realista".

Dar mayor presencia en pantalla a personas con discapacidad, no solo en espacios específicos, sino con normalidad "en cualquier ámbito informativo o de entretenimiento", visibilizar desigualdades y barreras cotidianas, "desde el acoso escolar al acceso a recursos básicos o la persistencia de obstáculos físicos" y evitar el sensacionalismo, "especialmente en historias de superación, que pueden reforzar mitos si no se contextualizan adecuadamente", también son otros de los objetivos que persigue el citado documento.

En concreto, este texto se apoya en un "sólido marco jurídico", entre ellos la Ley Audiovisual de Andalucía, la Ley General de Comunicación Audiovisual y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obligan a los medios a promover una imagen "respetuosa, ajustada y plural del colectivo".

Para el CAA, este trabajo no es solo un ejercicio técnico, sino un compromiso con la igualdad para "impulsar una narrativa que reconozca la diversidad de la sociedad andaluza y garantice que las personas con discapacidad ocupen el espacio que les corresponde en la esfera pública". Como novedad, la guía se ha presentado también en formato 'epub', accesible para cualquier persona que presente una discapacidad visual. En definitiva, el CAA ha invitado a todos los agentes del sector a incorporarla "como referencia en sus rutinas profesionales".