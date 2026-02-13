Las Caballerizas Reales de Córdoba recuperarán el acceso junto a Alcázar con plaza con fuente y jardín con 545.500 euros

Las Caballerizas Reales recuperarán el acceso histórico de su parte noreste, con el portillo junto al Alcázar de los Reyes Cristianos, con una plaza con fuente y jardín. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este viernes de que las Caballerizas Reales recuperarán el acceso histórico de su parte noreste, con el portillo junto al Alcázar de los Reyes Cristianos, en una actuación que se ha adjudicado por 545.500 euros y que contará con una plaza con fuente y jardín, con idea de empezar las obras a finales del mes de marzo y ejecutar en unos cinco meses.

En rueda de prensa acompañado por personal de Urbanismo, el concejal ha resaltado que pretenden "poner en valor esta conexión", con una actuación que incluye la calzada de la calle Caballerizas Reales, con unos 900 metros cuadrados, y la superficie del jardín alto, con unos 590 metros cuadrados, que se va a rebajar al nivel de suelo, liberando además la fachada este de Caballerizas Reales, "también muy importante", y la parte de la muralla de la villa.

En este sentido, se realiza un acceso independiente al conjunto de las Caballerizas Reales, en este caso al nuevo museo previsto, sobre el que se trabaja en su proyecto de ejecución, según ha informado Rosa Lara, de la Gerencia de Urbanismo, quien ha indicado que "se va a poder cumplir, sobre todo, con la normativa de seguridad contra incendios, que era imposible cumplir con una sola entrada".

En cuanto al reto de la vegetación actual, que el jardín tiene unos cien años, con árboles de gran porte, sobre todo palmeras y una casuarina, se conserva en dos zonas de parterres elevados con bancos, dejando la vegetación "lo más baja posible", para intentar que "el espacio tenga la escala humana" y "no sea una barrera hacia las vistas que se recuperan y el portillo" de acceso. Sí se trasplantarán algunos naranjos.

Asimismo, en el pavimento, integrado con la zona patrimonial, se usa el granito y el chino cordobés, "que va haciendo unas franjas para dar a las fachadas", mientras que la fuente, que "ahora mismo está en el Jardín Alto, se desmonta, se recupera y se coloca junto a la portada", ha precisado Lara.

También, ha agregado que "se señaliza en el suelo la huella de la muralla de la villa", con cambio de las losas del suelo y se usa latón para marcar el ámbito. Parte de la muralla está integrada en la propia fachada de Caballerizas, pero "cuando construyeron la calle, ese trozo de lienzo fue demolido, y ahora se recupera y se deja la huella en el pavimento".

Igualmente, ha remarcado que "todo el entorno es accesible y todos los sistemas son de ahorro energético, tanto la iluminación como el riego por goteo", al tiempo que ha comentado que "se utilizan marcas en los pavimentos para ayudar a las personas con discapacidad visual a orientarse adecuadamente por el espacio". En el acceso al futuro museo, se va a crear una escalera y un ascensor.

Por otra parte, el edil ha destacado el trabajo para "la mejora y puesta en valor de los distintos espacios del patrimonio histórico-artístico de la ciudad", al tiempo que ha comentado sobre el proyecto de jardines en el solar de la calle Campo Santo de los Mártires, esquina con calle Amador de los Ríos, que ya tienen "el informe favorable de la Comisión de Patrimonio Histórico, que requiere algunas observaciones a los cuales le vamos a dar contestación y debido cumplimiento". El proyecto prevé una inversión de 1,8 millones de euros.