La cabeza de lista de Vox por Granada el 17M se compromete a "seguir defendiendo a los españoles por encima de todo"

La candidata de Vox por Granada afirma que su formación "va a seguir defendiendo a los españoles por encima de todo" ante el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España. - VOX

GRANADA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Vox por Granada a las elecciones andaluzas, Beatriz Sánchez Agustino, ha afirmado que, ante el proceso de regularización de personas inmigrantes impulsado por el Gobierno de España "con la complicidad del PP", "en Vox vamos a seguir defendiendo a los españoles por encima de todo".

"Ayer --este pasado martes-- la alcaldesa de Granada reclamaba al Gobierno más medios para llevar a cabo el proceso de regularización masiva de inmigrantes. El PP de Granada, en lugar de pedir que dejen de venir inmigrantes, lo que pide es más dinero para que vengan más, al igual que Moreno renuncia a plantar cara a esta medida del Gobierno de Pedro Sánchez", ha reprochado Sánchez Agustino.

La candidata de Vox ha criticado que, en su opinión, "el PP no defiende ni a los granadinos ni a los andaluces y prefiere agachar la cabeza y asumir mansamente una regularización masiva que va a traer más problemas en unos servicios públicos que ya se encuentran saturados".

En su opinión, esto demuestra "la incapacidad de las mayorías absolutas del PP para acabar con los problemas reales de Granada y de Andalucía".

"Le hemos reclamado insistentemente a la alcaldesa que defendiera a los vecinos de Granada de las políticas del socialismo que solo traen miseria y ruina. Sin embrago, Marifrán Carazo decide imponer una Zona de Bajas Emisiones, un tasazo de basura y, ahora, pide más recursos para la regularización masiva", ha dicho la líder de Vox.

"En la provincia de Granada se estima que unos 12.000 inmigrantes pueden acogerse a esta regularización y todos conocemos el problema que existe en nuestra tierra con la inmigración ilegal, y todos sabemos que esta regularización masiva va a agravar este problema porque supone volver a fomentar el efecto llamada", ha reprochado Sánchez Agustino al PP.

"Que las instituciones que gobierna el PP , como el Ayuntamiento de Granada o la Junta de Andalucía, no se opongan a la regularización es una irresponsabilidad. Están actuando en contra de los interesas de los granadinos y de los andaluces. No tenemos ninguna duda que serán las personas más humildes las que sufran las consecuencias de la regularización masiva", ha recalcado la cabeza de lista de Vox por Granada a las elecciones andaluzas.

Para concluir, ha insistido en que se trata de "los mismos que ya se encuentra con una sanidad colapsada, los mismos que no pueden acceder a una vivienda, los mismos que viven en barrios cada vez más inseguros, porque este procedimiento no se ha acompañado de medidas como la contratación de más médicos, más profesores, o más policías, ni de un incremento de las ayudas sociales".

